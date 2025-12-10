به گفته رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشجویان خارجی که در دانشگاه‌های مورد تایید وزارت بهداشت تحصیل کرده با شرکت در آزمون ملی امکان ادامه تحصیل در یکی از دانشگاه‌های داخل را خواهند داشت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمید جنیدی‌مقدم - سید رضا رئیس کرمی رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: از دانشجویانی که در دانشگاه های خارج از کشور مورد تایید وزارت بهداشت تحصیل کرده و تعدادی واحد را گذرانده اند، یک آزمون ملی و مطابق با استاندارد ها گرفته خواهد شد و امکان ادامه تحصیل در یکی از دانشگاه‌های داخل را خواهند داشت.

به گفته وی، تعداد کمی از دانشجویان معمولا پذیرفته می شوند و سپس افراد قبول شده به دانشگاه های علوم پزشکی مختلف معرفی خواهند شد.

 رئیس کرمی تاکید کرد: دانشجویانی که در دانشگاه های خارج از کشوری که مورد تائید وزارت بهداشت نبوده، تحصیل کرده اند در آزمون ملی جهت ادامه تحصیل در یکی از دانشگاه های کشور حق شرکت نخواهند داشت.

