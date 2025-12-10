پخش سریال شیش ماهه مهران مدیری طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده پایان آذرماه ۱۴۰۴ خواهد بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - سریال ۱۷ قسمتی شیش ماهه که با رویکردی طنزآمیز به نقد لایه‌های پنهان فشار‌های اجتماعی می‌پردازد روایتگر داستان زندگی پرفراز و نشیب جوانی به نام «شاهین» است که رویارویی او با یک خبر غیر منتظره مسیر زندگی خود و اطرافیانش را دگرگون می‌کند.

در شیش ماهه ترکیبی از ستارگان مطرح سینما و تلویزیون به ایفای نقش پرداخته‌اند.

مهران مدیری علیرضا خمسه سید جواد رضویان حسن معجونی، مریم سعادت سحر زکریا و نیما شعبان نژاد از جمله بازیگران اصلی این پروژه هستند و محمد شعبانپور ایفاگر نقش «شاهین» است.

پخش این سریال طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده پایان آذرماه ۱۴۰۴ آغاز خواهد شد.

منبع: سیما فیلم 

نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۴
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۰۹ ۱۹ آذر ۱۴۰۴
همین الان یه نظر سنجی بذارید مهران مدیر یا امیرحسین غیاثی تا حساب کار دست مهران مدیری بیاد
۷
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۰۹ ۱۹ آذر ۱۴۰۴
مهران مدیری همون کسیه که نمیخواد قبول کنه دیگه دوره اش تموم شده و پیش نسل امروز حرفی واسه گفتن نداره
۵
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۰۸ ۱۹ آذر ۱۴۰۴
از تیزر تبلیغاتیش مشخصه چقدر آبکیه
۲
۴
پاسخ دادن
