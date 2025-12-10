باشگاه خبرنگاران جوان - سریال ۱۷ قسمتی شیش ماهه که با رویکردی طنزآمیز به نقد لایههای پنهان فشارهای اجتماعی میپردازد روایتگر داستان زندگی پرفراز و نشیب جوانی به نام «شاهین» است که رویارویی او با یک خبر غیر منتظره مسیر زندگی خود و اطرافیانش را دگرگون میکند.
در شیش ماهه ترکیبی از ستارگان مطرح سینما و تلویزیون به ایفای نقش پرداختهاند.
مهران مدیری علیرضا خمسه سید جواد رضویان حسن معجونی، مریم سعادت سحر زکریا و نیما شعبان نژاد از جمله بازیگران اصلی این پروژه هستند و محمد شعبانپور ایفاگر نقش «شاهین» است.
پخش این سریال طبق برنامهریزیهای انجام شده پایان آذرماه ۱۴۰۴ آغاز خواهد شد.
