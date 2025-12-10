باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
آغاز ممنوعیت شبکه‌های اجتماعی در استرالیا برای افراد زیر ۱۶ سال؛ حساب‌ها قفل شدند + فیلم

کارشناس حوزه بین‌الملل الملل در خصوص آغاز ممنوعیت شبکه‌های اجتماعی در استرالیا برای افراد زیر ۱۶ سال نکاتی بیان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا هاشم زادگان، کارشناس حوزه بین‌الملل با حضور در برنامه صبح بخیر ایران در مورد آغاز ممنوعیت شبکه‌های اجتماعی در استرالیا توضیحاتی ارائه کرد.

 

 

 

