باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - بررسی ها از سطح بازار مرغ نشان می دهد که طی هفته های اخیر قیمت مرغ در مغازه ها نوسان چشمگیری داشته است که فعالان بازار کمبود عرضه و افزایش هزینه های تولید را عامل اصلی این التهابات می دانند. اما نکته حائز اهمیت اینجاست که سبد مصرفی خانوار از محصولات پروتئینی و لبنیات بدلیل افزایش بی رویه قیمت ها خالی است، درحالیکه با تامین نهاده دامی مرغداران ناگریز به عرضه با نرخ مصوب هستند.

بنابر آمارهای اعلامی در آبان ماه بیش از ۱۵۰ میلیون قطعه جوجه ریزی صورت گرفته و برای آذرماه پیش بینی کردند که جوجه ریزی به ۱۶۰ میلیون قطعه برسد، اما بسیاری از کارشناسان طیور اذعان می کنند که با استمرار روند فعلی تامین نهاده، جوجه ریزی در واحدهای مرغداری به این رقم نخواهد رسید، هرچند ممکن است این میزان جوجه تولید شود.

غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه مقابله با گرانفروشی در حال انجام است، گفت: با همکاری وزارت صمت و تعزیرات پیگیر هستیم تا اگر گرانفروشی در زمینه کالاهای خوراکی وجود دارد، برخورد شود و از طرفی در تلاشیم تولید کشور افزایش یافته و فراوانی کالاها در بازار بیش از پیش شود.

نوری قزلجه تاکید کرد: قیمت مرغ اصلاح شده و علتی برای گرانی وجود ندارد و هم اکنون مرغ در بازار به مقدار کافی موجود است.

این درحالی است که مسئولان اتحادیه ها و تشکل های تولیدی اذعان می کنند که قیمت مصوب مرغ برمبنای تامین‌ نهاده با نرخ مصوب اصلاح شد که متاسفانه مرغداران بدلیل کمبود نهاده در سامانه بازارگاه و گرسنگی مرغ ها ناگریز به خرید از بازار آزاد چند برابر قیمت مصوب هستند که این امر هزینه های تولید را بشدت افزایش می دهد.

اصلاح قیمت مصوب مرغ امری ضروری است

حبیب اسداله نژاد مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی گفت: توزیع نهاده های دامی کماکان بحرانی است به طوریکه اکنون ۲۰ درصد نهاده مورد نیاز مرغداران طی ۲۰ روز تا یک ماه اخیر توزیع نشده است.

به گفته وی، گله های مرغداران گرسنه هستند به طوریکه گزارش هایی مبنی بر خودخوری مرغ ها( مرغ ها شروع به نوک زدن یکدیگر می کنند) داریم که این امر می تواند کل چرخه تولید را از بین ببرد. گفتنی است نوک زدن مرغ ها به یکدیگر و زخمی شدن آن منجر به خروج آنها از چرخه تولید می شود.

اسداله نژاد ادامه داد: با توجه به کاهش سن کشتار، افت تولید مرغ را داریم به طوریکه بنابر گزارش های اعلامی، حجم بسیار زیادی از جوجه های تولیدی جذب نشده است که تمامی این عوامل هشدار آسیب تولیدکنندگان، از دست دادن سرمایه های ملی و بحران مرغ را پیش رو خواهیم داشت.

مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی با اشاره به کاهش جوجه ریزی در آذرماه خبر داد و گفت: جوجه ریزی در واحدهای مرغداری ناشی از نبود نهاده دامی کاهش یافته است چراکه در شرایط کنونی ذرت و سویا ۳ برابر نرخ مصوب در بازار نیست، درحالیکه مسئولان ادعا می کنند به میزان ۳ تا ۴ ماه نیاز کشور نهاده در بنادر موجود است که به علت عدم تخصیص ارز امکان ترخیص آن وجود ندارد، از این رو هرچه سریع تر باید ارز به نهاده های دامی صورت بگیرد تا مجددا شاهد صف های طولانی خرید مرغ، آسیب جدی تولیدکنندگان و حذف گله های مادر نباشیم.

وی با بیان اینکه عرضه فعلی مرغ مربوط به جوجه ریزی های قبل است، اظهار کرد: در حال حاضر مرغ با نرخ مصوب و تلورانس ۱۰ درصد عرضه می شود، درحالیکه مرغدار ۷۰ تا ۸۰ درصد نهاده ۳ برابر قیمت مصوب خریداری می کند گه براین اساس قیمت تمام شده هرکیلو مرغ ۱۴۰ هزارتومان است و مرغدار با زیان ۵۰ هزارتومانی عرضه می کند.

اسداله نژاد گفت: طی مکاتبه محرمانه با وزارت جهاد قیمت را در صورت تامین ۵۰ درصد نهاده اعلام کردیم که وزارت جهاد باید این نرخ را مصوب و اعلام کند چراکه مرغداران‌نمی توانند بیش از این تاوان سوء مدیریت دستگاه های تنظیم بازار را دهند.

استمرار روند فعلی تامین نهاده دامی بازار مرغ را دچار بحران می کند

محمدرضا صدیق پور دبیر انجمن تولیدکنندگان جوجه یکروزه گفت: براساس آمار در آذرماه با احتساب تخم مرغ هایی که در دستگاه خوابانده شده، بالغ بر ۱۶۰ میلیون قطعه جوجه ریزی خواهیم داشت.

به گفته وی، اکنون روند تامین نهاده تسهیل نشده است که با توجه به عدم دسترسی مرغداران به نهاده، انگیزه ای به جوجه ریزی ندارند که در نهایت این کاهش انگیزه آنها با کاهش قیمت جوجه به ۵ هزارتومان جبران می شود‌‌.

صدیق پور ادامه داد: در حال حاضر متوسط قیمت جوجه یکروزه کمتر از ۱۰ هزارتومان است که در آینده نزدیک با حذف گله های مرغ مادر، جوجه ای برای تولید مرغ وجود ندارد و ماجرای سال ۱۴۰۱ تکرار می شود و این هشدارها را اعلام کرده ایم.

دبیر انجمن تولیدکنندگان جوجه یکروزه با بیان اینکه برای ایام پایانی سال نیاز به تولید جوجه یکروزه داریم، افزود: با استمرار این روند شرایط سختی برای تامین مرغ ایام پایانی سال خواهیم داشت.

وی قیمت مصوب هر قطعه جوجه یکروزه ۳۲ هزار و ۷۰۰ تومان اعلام کرد و گفت: در حال حاضر هر قطعه جوجه یکروزه با نرخ ۵ تا ۱۰ هزارتومان عرضه می شود که با توجه به عرضه جوجه کمتر از ۳۰ درصد قیمت تمام شده، توانی برای ادامه تولید نداریم.

صدیق پور با اشاره به آینده بازار مرغ تصریح کرد: اگر روند تامین‌ نهاده دامی تسهیل نشود، فاجعه ای در آینده نزدیک خواهیم داشت چراکه با توجه به قیمت مرغ، تولید جوجه به عنوان پایه گوشت مرغ صرفه اقتصادی ندارد.

بنابر آمار ایران با تولید سالانه ۲ میلیون و ۶۰۰ تا ۲ میلیون و ۷۰۰ هزارتن مرغ جزء ۱۰ کشور اول تولیدکننده در دنیا محسوب می شود که به رغم پتانسیل و ظرفیت مطلوب صنعت مرغداری، اما در شرایط فعلی کمبود نهاده های دامی معضل جدی در بازار ایجاد کرده است.