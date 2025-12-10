هواشناسی مازندران درباره فعالیت سامانه بارشی و احتمال آبگرفتگی هشدار زرد صادر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - هواشناسی مازندران با صدور هشدار سطح زرد اعلام کرد: با فعالیت سامانه بارشی از روز چهارشنبه ۱۹ آذر و اواخر روز پنج‌شنبه ۲۰ آذر تا پیش از ظهر جمعه ۲۱ آذر، بارش باران، بارش برف (در ارتفاعات بالای ۲۰۰۰ متر)، مه، کاهش دما، وزش باد نسبتاً شدید موقتی و احتمال وقوع رعدوبرق در روز چهارشنبه در ارتفاعات نیمه غربی استان و اواخر روز پنج‌شنبه ۲۰ آذر تا پیش از ظهر جمعه در سطح استان خواهیم داشت.

احتمال آبگرفتگی، افزایش حجم آب رودخانه‌ها و احتمال سیلابی شدن، لغزندگی جاده و ریزش سنگ در محور‌های کوهستانی️ احتمال وقوع صاعقه از پیامد‌های فعالیت این سامانه در مازندران است.

توصیه می‌شود افراد عدم اسکان در حاشیه و بستر رودخانه‌ها و مسیل ها، احتیاط هنگام تردد در محور‌های کوهستانی، پرهیز از فعالیت‌های گردشگری و کوهنوردی و سایر اقدامات پیشگیرانه را مدنظر قرار دهند.

منبع:هواشناسی مازندران

