امیر قطر در حاشیه کنفرانس دوحه ۲۰۲۵ با سران سیاسی سنی عراق دیدار کرد و ضمن حمایت از ثبات عراق، بر ضرورت تشکیل دولتی فراگیر تأکید شد.

تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر شامگاه سه‌شنبه (۹ دسامبر ۲۰۲۵)، در پایتخت قطر، دوحه، در حاشیه برگزاری «کنفرانس دوحه ۲۰۲۵»، با سران شورای سیاسی نیرو‌های سُنی عراق، خمیس الخنجر و محمد الحلبوسی دیدار کرد.

در این دیدار درباره چند «پرونده و مسائل مشترک میان دو کشور برادر و منطقه» گفت‌و‌گو شد و بر اهمیت تشکیل دولت آینده عراق، به‌گونه‌ای که نمایندگی واقعی همه اقشار ملت این کشور را تضمین کند و وحدت موضع ملی را در این مرحله حساس تقویت نماید، تأکید شد.

همچنین امیر قطر بر حمایت دوحه از هر آنچه که به تحقق ثبات در عراق کمک کند و توانمند ساختن این کشور برای ایفای نقش تاریخی و مورد انتظار خود در سایه تحولات منطقه‌ای تأکید کرد؛ امری که به تقویت امنیت منطقه‌ای و همکاری مشترک می‌انجامد.

خنجر و الحلبوسی نیز از «نقش قطر در حمایت از عراق و اهتمام آن به ثبات کشور» قدردانی و بر تلاش این کشور برای فراهم کردن فضای مثبت به‌منظور تفاهم میان نیرو‌های سیاسی، با هدف تشکیل دولتی قوی و توانمند در مقابله با چالش‌ها و تحقق پایداری و ثبات در عراق تأکید کردند.

در بیانیه حزب «تقدم» (حزب الحلبوسی) آمده است که امیر قطر با خنجر و الحلبوسی در دو دیدار جداگانه ملاقات کرده و در این دیدارها، امیر قطر به موفقیت انتخابات پارلمانی عراق تبریک گفته و بر اهمیت همکاری نیرو‌های ملی عراق برای تکمیل روند‌های قانون اساسی تأکید کرده و حمایت دوحه از ثبات و شکوفایی عراق را مورد تأکید قرار داده است.

