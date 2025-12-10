باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا روایتهای مربوط به وخامت وضعیت سلامتیاش را رد و ادعا کرد که از نظر جسمی و ذهنی در وضعیت بسیار خوبی قرار دارد.
ترامپ در پستی در پلتفرم «تروث سوشال» مدعی صد که هیچ رئیسی به اندازه او سخت کار نکرده است و ساعات کاریاش طولانیترین بوده و نتایج عملکردش از بهترینها به شمار میرود.
ترامپ که مستقیم و غیرمستقیم منجر به کشته شدن افراد زیادی در سراسر جهان شده است، در ادامه مدعی شد که هشت جنگ را متوقف کرده، جان میلیونها نفر را نجات داده، بزرگترین اقتصاد تاریخ کشور را ایجاد کرده، کسبوکارها را در سطحی بیسابقه به آمریکا بازگردانده، ارتش را بازسازی کرده، بزرگترین کاهشهای مالیاتی و مقرراتی را اعمال کرده، مرزهای جنوبی «باز و خطرناک» را بسته و «هالهای» ایجاد کرده که باعث شده همه کشورهای جهان بیش از هر زمان دیگری به آمریکا احترام بگذارند!
او در ادامه ادعاهای خود درباره وضعیت سلامتیاش گفت که در مرکز ملی پزشکی نظامی «والتر رید» تحت نظر بهترین پزشکان، آزمایشهای پزشکی طولانی و جامعی انجام داده و همه آنها به او نمرات کامل دادهاند و برخی نیز نتایج قدرتمند او را ستودهاند.
او در واکنش به گزارشهای روزنامه «نیویورک تایمز» و برخی رسانههای دیگر درباره کند شدن عملکرد یا تضعیف سلامت او گفت که اگر کندی در خود احساس میکرد، خودش متوجه میشد و ادعا کرد که اکنون چنین چیزی وجود ندارد.
ترامپ این رسانهها را به انتشار گزارشهای جعلی متهم کرد و این اقدام را تحریکآمیز و در حد خیانت توصیف کرد، آنها را «دشمنان مردم» نامید و خواستار برخورد با آنها شد.
او در پایان، اعتبار «نیویورک تایمز» را زیر سؤال برد و آن را رسانهای جانبدار و غیرصادق توصیف کرد و معتقد است بهترین اتفاق برای کشور این است که این روزنامه از انتشار بازبماند.
در بخشی از گزارش نیویورک تایمز آمده است که ترامپ گهگاه در انظار عمومی با کبودی رنگی در قسمت بیرونی مچ دست دیده شده است. سخنگوی کاخ سفید، «کارولین لیویت»، در ۱۷ ژوئیه گذشته اعلام کرده بود که بررسیهای پزشکی نشان داده او به نارسایی مزمن وریدی مبتلاست.
او همچنین توضیح داده بود که این کبودی به دلیل دست دادنهای زیاد روزانه و مصرف آسپرین از سوی رئیسجمهور است که او آن را به عنوان بخشی از برنامه پیشگیرانه استاندارد برای بیماریهای قلبی ـ عروقی مصرف میکند.
ترامپ ۷۹ ساله اخیرا نیز پس از حضور در چند مراسم عمومی که در آنها به نظر میرسید با خوابآلودگی دست و پنجه نرم میکند، خبرساز شده است؛ آخرین مورد روز دوشنبه در جلسه هیأت دولت در کاخ سفید بود که در آن برای لحظاتی چشمان خود را بست و گاهی به نظر میرسید که به خواب رفته است؛ اتفاقی که پس از انتقاد او از پوشش رسانهای درباره سن بالا و نشانههای خستگیاش رخ داد.
منبع: آر تی