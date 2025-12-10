طرح مهر ماندگار و ازدواج آسان همزمان با سالروز ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) و به همت بسیج و سپاه ناحیه بناب برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛کاظمی فر -طرح مهر ماندگار و ازدواج آسان با هدف ترویج سبک زندگی حضرت زهرا (س)، فرهنگسازی ازدواج آسان در میان جوانان و نهادینهسازی سنتهای صحیح ازدواج در جامعه اجرا شد.
سرهنگ پاسدار شاکری، جانشین سپاه ناحیه بناب اظهار داشت: این مراسم برای نخستینبار در شهرستان بناب برگزار شد و با استقبال گسترده مردم همراه بود.
وی افزود: بخش عمدهای از برنامهها از جمله پهن کردن سفره عقد، میوهآرایی، دعوت از عاقد و پذیرایی از مهمانان به صورت کاملاً رایگان و توسط بسیجیان فعال انجام شده است.
سرهنگ شاکری با اشاره به اهمیت بازگشت به سبک زندگی اسلامی بیان کرد: ترویج سنتهای اصیل ازدواج و مقابله با رسوم نادرست و پرهزینه از اهداف اصلی اجرای این طرح است. بخشی از موانع ازدواج جوانان بهویژه مشکلات مالی، با همکاری خیرین شهرستان در حال برطرف شدن است.
جانشین سپاه ناحیه بناب گفت:این سنت الهی و مراسم ازدواج آسان با همکاری بسیج ناحیه بناب و خیرین شهرستان برای بیش از بیست زوجین و در مناسبتهای مختلف تا پایان سال برگزار خواهد شد و در سالروز ازدواج حضرت علی (ع) و حضرت فاطمه زهرا (س) و دیگر اعیاد مذهبی نیز ادامه خواهد داشت.