طرح مهر ماندگار و ازدواج آسان همزمان با سالروز ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) و به همت بسیج و سپاه ناحیه بناب برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛کاظمی فر -طرح مهر ماندگار و ازدواج آسان با هدف ترویج سبک زندگی حضرت زهرا (س)، فرهنگ‌سازی ازدواج آسان در میان جوانان و نهادینه‌سازی سنت‌های صحیح ازدواج در جامعه اجرا شد.

سرهنگ پاسدار شاکری، جانشین سپاه ناحیه بناب اظهار داشت: این مراسم برای نخستین‌بار در شهرستان بناب برگزار شد و با استقبال گسترده مردم همراه بود.

 وی افزود: بخش عمده‌ای از برنامه‌ها از جمله پهن کردن سفره عقد، میوه‌آرایی، دعوت از عاقد و پذیرایی از مهمانان به صورت کاملاً رایگان و توسط بسیجیان فعال انجام شده است.

سرهنگ شاکری با اشاره به اهمیت بازگشت به سبک زندگی اسلامی بیان کرد: ترویج سنت‌های اصیل ازدواج و مقابله با رسوم نادرست و پرهزینه از اهداف اصلی اجرای این طرح است. بخشی از موانع ازدواج جوانان به‌ویژه مشکلات مالی، با همکاری خیرین شهرستان در حال برطرف شدن است.

جانشین سپاه ناحیه بناب گفت:این سنت الهی و مراسم ازدواج آسان با همکاری بسیج ناحیه بناب و خیرین شهرستان برای بیش از بیست زوجین و در مناسبت‌های مختلف تا پایان سال برگزار خواهد شد و در سالروز ازدواج حضرت علی (ع) و حضرت فاطمه زهرا (س) و دیگر اعیاد مذهبی نیز ادامه خواهد داشت.

برچسب ها: ازدواج آسان ، سپاه ناحیه بناب
خبرهای مرتبط
برگزاری جشن ازدواج آسان زوج های مرندی
برگزاری مراسم جشن ازدواج دانشجویی در مراغه
برگزاری جشن ازدواج آسان در یامچی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
اجرای طرح مهر ماندگار و ازدواج آسان در بناب
آخرین اخبار
اجرای طرح مهر ماندگار و ازدواج آسان در بناب
اهدای ۸ سری کمک جهیزیه به نوعروسان نیازمند مراغه
استفاده از ظرفیت خیران برای برگزاری مراسم اعتکاف
محور‌های مواصلاتی آذربایجان شرقی لغزنده است