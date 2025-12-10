باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین قربانی - علیاصغر کمالیزاده، مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران در حاشیه مراسم آغاز عملیات اجرایی پروژه پارکینگ و خدمات چندمنظوره «باغ وزیری» در جمع خبرنگاران گفت: این پروژه در زمینی به مساحت ۳۲۰۰ متر مربع و با زیربنای ۲۵ هزار و ۱۷۹ متر مربع اجرا میشود و یکی از اولویتهای اصلی مردم محله گلابدره در نظام مسائل این محله بوده است.
وی گفت: این ساختمان در ۹ طبقه شامل ۲ طبقه زیرزمین و ۷ طبقه روی زمین احداث خواهد شد.
کمالیزاده گفت: در قالب این پروژه، ۳۴۹ واحد پارکینگ و فضاهای خدماتی فرهنگی، آموزشی و ورزشی پیشبینی شده که نقش مؤثری در افزایش سرانه خدماتی و ساماندهی کمبودهای این محدوده خواهد داشت.
وی با بیان اینکه اعتبار اولیه پروژه، بالغ بر ۷۰۰ میلیارد تومان است، گفت: این طرح بهصورت کاملاً دولتی و از محل اعتبارات سازمان نوسازی شهر تهران اجرا میشود و مدت زمان پیشبینیشده برای تکمیل آن ۳۶ ماه است، هرچند تلاش خواهیم کرد با تسریع در اجرا، پروژه زودتر به بهرهبرداری برسد.
مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران با اشاره به پروژه باغراه حضرت فاطمه زهرا (س) گفت: پروژه فرامنطقهای «باغراه حضرت فاطمه زهرا (س)» با طول مسیر ۹ کیلومتر و گسترهای بالغ بر ۲۷ هکتار بهزودی به بهرهبرداری میرسد که شامل ۱۹ هزار متر مربع بنای خدماتی، مسیرهای پیادهروی و دوچرخهسواری و فضاهای فرهنگی، آموزشی و ورزشی است.
کمالیزاده در پایان از برنامهریزی برای آغاز عملیات اجرایی طرح بازآفرینی و مسکن در محله سیمینقلعه خبر داد و گفت: هدف از این طرح، نوسازی بافتهای فرسوده، تأمین مسکن ایمن و تبدیل اراضی مازاد به فضاهای سبز و خدمات عمومی مورد نیاز محله است.