باشگاه خبرنگاران جوان - ملیحه ملک‌زاده فرد گفت: جشنواره ملی «فراموشت نمی‌کنم» با همکاری انجمن دمانس و آلزایمر ایران و با هدف ترویج آگاهی نسبت به بیماری آلزایمر در میان کودکان و نوجوانان برگزار شد.

او با بیان اینکه این جشنواره با محوریت نگارش داستان کوتاه و خاطره‌نویسی و با اهدافی همچون افزایش سطح آگاهی نسل جوان، تقویت همدلی با مبتلایان و خانواده‌های آنان و ترویج ادبیات کودک و نوجوان در حوزه سلامت اجتماعی برگزار شد، افزود: پس از انتشار فراخوان در مردادماه، تعداد ۳۶۵ اثر از نقاط مختلف کشور به دبیرخانه ارسال شد. این آثار پس از بررسی و داوری، منجر به انتخاب ۱۷ اثر برگزیده شد که از میان آنها پنج اثر متعلق به اعضای کانون استان اردبیل است.

مدیرکل کانون پرورشی فکری کودکان و نوجوانان اردبیل گفت: در بخش داستان نوجوان، حدیثه زارع با داستان «پیر بچه»، آیلین نعمت‌زاده با «دودکش ناتمام» و روناک خوشنواز با اثر «جان مریم»، هر سه از اعضای مرکز شماره یک کانون اردبیل با مربیگری سمیه حسین‌زاده، موفق به کسب عنوان برگزیده شدند.

ملک زاده ادامه داد: در بخش خاطره‌نویسی کودکان نیز نیلا عزتی، عضو مرکز شماره ۲ کانون اردبیل با اثر «چهارشنبه‌های مادربزرگ» و محمدمهدی بهروز، عضو مرکز بیله‌سوار با خاطره «قهرمان شطرنج»، عناوین برگزیده این جشنواره ملی را کسب کردند. مربیگری این دو عضو را پری‌ناز ستونه و مژگان بهنژاد بر عهده داشتند.

او اظهار امیدواری کرد: برگزاری این فراخوان با ارتقای آگاهی اجتماعی و جلب توجه به موضوعات سلامت، زمینه‌ساز اقداماتی شود که با کاهش مخاطرات، آینده‌ای سالم، ایمن و آگاه‌تر برای جامعه رقم بزند.

