فرمانده دریابانی بندرلنگه هرمزگان گفت: مرزبانان بندرلنگه، سرنشینان ۲ فروند قایق صیادی گرفتار در طوفان دریایی را در ۹۴ کیلومتری آب‌های جنوب غربی لاوان نجات دادند.

باشگاه خبرنگاران جوان _ بهروز آکفوره اظهار کرد: ۲ فروند قایق صیادی در پی طوفان دریایی حوالی سکوی بلال در ۹۴ کیلومتری جنوب غربی لاوان دچار نقص فنی شدند و از طرفی شدت وضعیت بد جوی به حدی بوده که هیچ شناوری امکان نزدیک‌شدن به محل حادثه را نداشت و احتمال واژگونی قایق‌ها لحظه‌به‌لحظه افزایش پیدا می‌کرد.

وی بیان کرد: در چنین شرایط بحرانی، دریادلان بندرلنگه پس از اطلاع از این موضوع با اقدام فوری، تصمیم‌گیری هوشمندانه و اتکا به تجربه و جسارت عملیاتی به محل حادثه اعزام و با عبور از دل امواج سنگین و تاریکی مطلق شب، با انجام عملیاتی سخت و پرخطر و با هوشیاری و هماهنگی خود را به قایق‌های گرفتار رساندند.

فرمانده دریابانی بندرلنگه گفت: هر ۲ قایق و سرنشینانشان که همگی از اهالی شهرستان پارسیان بودند در عملیاتی دقیق و حساس، به سلامت تحت اسکورت مرزبانان به ساحل منتقل شدند.

منبع ایرنا

برچسب ها: دریابانی ، هوای طوفانی
