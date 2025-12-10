مدیر منابع آب سیاهکل از رفع تصرف و آزادسازی بخشی از بستر یک رودخانه در بخش دیلمان این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدحسین کریمی، مدیر منابع آب شهرستان‌های لاهیجان و سیاهکل گفت: برابر با بازدید و بررسی به عمل آمده کارشناس گشت و بازرسی حوزه شهرستان سیاهکل مبنی بر حفر یک حلقه چاه غیرمجاز واقع در روستای گولک از توابع بخش دیلمان و طرح شکایت این امور، پس از رسیدگی در شعبه ۱۰۱ دادگاه جزایی سیاهکل حکم بر محکومیت حفر کننده چاه غیرمجاز صادر شد.

او افزود: پس از قطعیت دادنامه و با هماهنگی عوامل پاسگاه دیلمان و توسط یک دستگاه بیل بکهو چاه غیرمجاز پر و مسلوب المنعفه شد.

مدیر منابع آب سیاهکل تصریح کرد: همچنین حسب طرح شکایت به طرفیت شخص حقیقی مبنی بر تصرف و دیوارگذاری در بستر رودخانه واقع در روستای کوه پس از توابع بخش دیلمان این شهرستان، رسیدگی در شعبه ۱۰۱ دادگاه جزایی سیاهکل انجام و حکم بر محکومیت متصرف صادر شد.

به گفته کریمی، پس از قطعیت دادنامه با هماهنگی پاسگاه دیلمان دیوار احداثی قلع و قمع و اراضی آزادسازی شد.

