یک سایت آرژانتینی در گزارشی به تصمیم جنجالی فدراسیون جهانی فوتبال فیفا در قبال دیدار دو تیم ایران و مصر در جام جهانی پرداخت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - با تصمیم مسئولان برگزاری رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶، دیدار تیم‌های ملی فوتبال ایران و مصر در هفته سوم مرحله گروهی، قرار است روز ۲۷ ژوئن در شهر سیاتل آمریکا و در چارچوب برنامه‌ای نمادین با هدف حمایت از افراد دارای «گرایش‌های جنسی خاص» برگزار شود؛ موضوعی که با واکنش منفی و مخالفت رسمی فدراسیون‌های فوتبال دو کشور همراه شده است.

در همین راستا، رؤسای فدراسیون‌های فوتبال ایران و مصر طی نامه‌ای رسمی به فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا)، مخالفت صریح خود را با برگزاری این دیدار در چنین چارچوبی اعلام کرده‌اند و خواستار تجدیدنظر فیفا در این تصمیم شده‌اند.

رسانه معتبر آرژانتینی «Diario Olé» با پرداختن به این موضوع نوشت: پیش از انجام قرعه‌کشی جام جهانی، فیفا اعلام کرده بود که دیدار روز ۲۷ ژوئن در سیاتل به‌طور ویژه به ترویج احترام به تنوع جنسیتی اختصاص خواهد داشت. با این حال، شرایط به گونه‌ای رقم خورده که دو تیم ایران و مصر در این مسابقه رودرروی هم قرار گرفته‌اند؛ دو کشوری که از منظر فرهنگی و قانونی، چنین رویکردی را نمی‌پذیرند.

این مسئله باعث شکل‌گیری موجی از واکنش‌ها در سطح جهانی شده است. مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال ایران نیز با تأیید اعتراض رسمی دو کشور، در این باره اظهار داشت: «هم ما و هم فدراسیون فوتبال مصر نسبت به این موضوع اعتراض کرده‌ایم. این تصمیم غیرمنطقی است و به نظر می‌رسد از یک گروه خاص حمایت می‌کند. بدون تردید این مسئله را از طریق مسیر‌های قانونی و رسمی پیگیری خواهیم کرد.»

