باشگاه خبرنگاران جوان - اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان قزوین اعلام کرد: بارش برف در در گردنه‌های بهرام آباد و قسطین لار الموت و سلطانبلاغ آوج از ساعت ۵ صبح امروز شروع شده است و همچنان ادامه دارد.

هم‌زمان با ورود سامانه جدید جوی، بارش برف در گردنه‌های الموت و آوج آغاز شده است و تیم‌های راهداری برای حفظ ایمنی تردد در محور‌های کوهستانی مستقر شده‌اند.

در آوج ۳ تیم راهداری با ۸ دستگاه ماشین آلات و در الموت ۴ تیم راهداری با ۱۵ دستگاه ماشین آلات در حال نمک پاشی و برفی روبی هستند.

در سایر محور‌ها هم بارش باران گزارش شده است.

تردد در همه محور‌ها در حال انجام است.