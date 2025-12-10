بارش برف از صبح امروز گردنه‌های الموت و آوج استان قزوین را سفید پوش کرد. 

باشگاه خبرنگاران جوان -  اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان قزوین اعلام کرد: بارش برف در در گردنه‌های بهرام آباد و قسطین لار الموت و سلطانبلاغ آوج از ساعت ۵ صبح امروز شروع شده است و همچنان ادامه دارد.

هم‌زمان با ورود سامانه جدید جوی، بارش برف در گردنه‌های الموت و آوج آغاز شده است و تیم‌های راهداری برای حفظ ایمنی تردد در محور‌های کوهستانی مستقر شده‌اند.

در آوج ۳ تیم راهداری با ۸ دستگاه ماشین آلات و در الموت ۴ تیم راهداری با ۱۵ دستگاه ماشین آلات در حال نمک پاشی و برفی روبی هستند.

در سایر محور‌ها هم بارش باران گزارش شده است.

تردد در همه محور‌ها در حال انجام است.

