رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای پلدختر گفت: بر اثر بارش‌های اخیر ریزش کوه در محور‌های پلدختر _خرم آباد و پلدختر_ اندیمشک اتفاق افتاد.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی محمد قربانی اظهارکرد: عوامل راهداری بلافاصله با حضور به موقع خود به پاکسازی این ۲ محور از سنگ اقدام کردند و هم اکنون تمام مسیر‌ها تردد باز است.

وی تصریح کرد: همچنین شدت بارش‌ها باعث آبگرفتگی در جاده پل‌دختر دره شهر در محدوده کارخانه آریا گچ و حوالی روستای هلوش شد.

رئیس راهداری و حمل و نقل جاده‌ای پل‌دختر گفت: هم اکنون کلیه محور‌های مواصلاتی شهرستان باز و تردد در آن برقرار است به علت کوهستانی بودن محور‌ها، لغزندگی جاده و تداوم بارش‌ها به رانندگان و کسانی که قصد عبور و مرور در این محور‌ها را دارند توصیه می‌شود هنگام رانندگی جانب احتیاط را رعایت کنند.

منبع: سفیرلرستان

برچسب ها: ریزش کوه ، لرستان
