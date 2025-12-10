باشگاه خبرنگاران جوان - علی محمد قربانی اظهارکرد: عوامل راهداری بلافاصله با حضور به موقع خود به پاکسازی این ۲ محور از سنگ اقدام کردند و هم اکنون تمام مسیر‌ها تردد باز است.

وی تصریح کرد: همچنین شدت بارش‌ها باعث آبگرفتگی در جاده پل‌دختر دره شهر در محدوده کارخانه آریا گچ و حوالی روستای هلوش شد.

رئیس راهداری و حمل و نقل جاده‌ای پل‌دختر گفت: هم اکنون کلیه محور‌های مواصلاتی شهرستان باز و تردد در آن برقرار است به علت کوهستانی بودن محور‌ها، لغزندگی جاده و تداوم بارش‌ها به رانندگان و کسانی که قصد عبور و مرور در این محور‌ها را دارند توصیه می‌شود هنگام رانندگی جانب احتیاط را رعایت کنند.

منبع: سفیرلرستان