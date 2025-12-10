خلیج فارس به ساحل اصفهان رسید، اما مشکل بی آبی حل نشد

رئیس خانه صمت ایران گفت:پروژه انتقال آب از جنوب کشور به اصفهان، بخش‌های ناگفته‌ای دارد که باید درباره آنها بیشتر صحبت شود؛ به‌ویژه اینکه به دلیل مخالفت‌های مناطق جنوبی، آب به‌صورت غیرمستقیم و از طریق یزد به صنایع اصفهان منتقل می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ پروژه ۳۵ هزار میلیارد تومانی انتقال آب از سواحل جنوبی کشور به صنایع اصفهان، بی‌تردید یکی از مهم‌ترین خبرهایی است که فعالان صنعتی و معدنی کشور در آستانه آغاز خشک‌ترین تابستان ایران با آن روبه‌رو شده‌اند.

اهمیت حاکمیتی این طرح که قرار است آب موردنیاز صنایع بالادستی استان اصفهان را از طریق یک خط لوله ۸۰۰ کیلومتری از سیرجان تأمین کند، به اندازه‌ای بالاست که مراسم افتتاح آن روز گذشته با حضور رئیس دولت چهاردهم و وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار شد.

با وجود هشدارهای قبلی وزارت نیرو درباره خشکسالی بی‌سابقه سال ۱۴۰۵، انتظار می‌رفت فعالان صنعتی و معدنی، به‌ویژه صاحبان بنگاه‌های تولیدی در اصفهان، بیش از این از پروژه استقبال کنند. با این حال، در میان انبوه دیدگاه‌های مثبت، برخی کارشناسان با نگرشی انتقادی به ابعاد کمتر دیده‌شده این طرح پرداخته‌اند.

سید عبدالوهاب سهل‌آبادی، رئیس هیئت‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در ارزیابی کارشناسانه خود می‌گوید: «پروژه انتقال آب از جنوب کشور به اصفهان، بخش‌های ناگفته‌ای دارد که باید درباره آنها بیشتر صحبت شود؛ به‌ویژه اینکه به دلیل مخالفت‌های مناطق جنوبی، آب به‌صورت غیرمستقیم و از طریق یزد به صنایع اصفهان منتقل می‌شود.»

به گفته وی، خط لوله فعلی، در واقع بخشی از آب تخصیص‌یافته به صنایع یزد را به اصفهان منتقل می‌کند؛ موضوعی که به تکرار همان مدل معیوب انتقال آب زاینده‌رود به یزد و صنایع اصفهان شباهت دارد.

او می‌افزاید: «به نظر می‌رسد که در فرآیند این تصمیم‌گیری، دوباره نگاه کوتاه‌مدت بر برنامه‌ریزی بلندمدت ترجیح داده شده و یک‌بار دیگر مشکلات زیر فرش پنهان شده‌اند.»

سهل‌آبادی هشدار می‌دهد: «رفع بحران آب برای تعداد محدودی از صنایع بزرگ، هرچند به استمرار تولید در این بخش کمک می‌کند، اما مشکل کم‌آبی برای هزاران بنگاه کوچک، بخش کشاورزی، خدمات و به‌ویژه گردشگری همچنان پابرجا خواهد بود.»

او با تأکید بر اینکه آب، محور اصلی هرگونه فعالیت اقتصادی است، ادامه می‌دهد :«هیچ صنعتی بدون آب نمی‌چرخد؛ اما این به آن معنا نیست که مسئولیت‌های اجتماعی را نادیده گرفته و همه‌چیز را فدای صنعت کنیم.»

به باور رئیس هیئت‌مدیره خانه صمت ایران، بخش زیادی از چالش‌های امروز ـ از مشکلات زیست‌محیطی تا مسائل اقتصادی و اجتماعی ـ نتیجه تصمیمات نادرست دوره‌های گذشته است.

او تصریح می‌کند: «از سرچشمه‌های زاینده‌رود در چهارمحال و بختیاری تا دشت‌های خوزستان و دیگر مناطق، همه قربانی انتخاب‌های اشتباه شده‌اند. باید یک‌بار برای همیشه با اجماع علمی و بدون ملاحظات سیاسی و تاریخی، با واقعیت‌ها روبه‌رو شویم.»

سهل‌آبادی در پایان خاطرنشان می‌کند: «انتقال آب از جنوب کشور، بدون تردید در نوع خود بخشی از یک عملیات بزرگ مهندسی در جهت توسعه مناطق مرکزی است؛ اما اگر در این مسیر منافع عمومی و اقناع اجتماعی تأمین نشود، همچنان فاصله ما با توسعه پایدار باقی خواهد ماند

برچسب ها: خانه صمت ، تولید
خبرهای مرتبط
توسعه روابط تجاری و اقتصادی ایران با کشور‌های اورسیا از طریق حذف ۸۷ درصدی تعرفه‌ها
فرصت‌های طلایی تجارت ایران در اجلاس شانگهای که نباید نادیده گرفت
اجرای هرچه سریع‌تر بسته حمایتی دولت برای واحد‌های تولیدی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
روز شمار اجرای طرح سه نرخی شدن بنزین آغاز شد/ پایان توزیع بنزین یارانه‌ای پرمصرف‌ها و خودرو‌های خاص
عاملان بازار موجود نهاده‌های دامی باید مواخذه شوند
دولت، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد؛ مقصران وضعیت فعلی بازار ارز؟
تخلیه آب تاسیسات کشاورزی به منظور کاهش ترکیدگی لوله
علت نوسانات بازار مرغ چیست؟ / مرغ‌ها گرسنه‌اند
توقف ترخیص مواد اولیه از طریق ابطال کارت‌های بازرگانی+ فیلم
دفتر خدمات صادرات ایران در آستانه راه‌اندازی می‌شود
جدیدترین ابزار محاسبه قیمت بیمه شخص ثالث؛ دقت و سرعت
پایان موفقیت آمیز تعمیرات اساسی پالایشگاه کرمانشاه
خلیج فارس به ساحل اصفهان رسید، اما مشکل بی آبی حل نشد
آخرین اخبار
آماده باش سازمان راهداری در ۲۲ استان کشور/ هیچ محوری مسدود نیست
خلیج فارس به ساحل اصفهان رسید، اما مشکل بی آبی حل نشد
پایان موفقیت آمیز تعمیرات اساسی پالایشگاه کرمانشاه
جدیدترین ابزار محاسبه قیمت بیمه شخص ثالث؛ دقت و سرعت
توقف ترخیص مواد اولیه از طریق ابطال کارت‌های بازرگانی+ فیلم
دفتر خدمات صادرات ایران در آستانه راه‌اندازی می‌شود
علت نوسانات بازار مرغ چیست؟ / مرغ‌ها گرسنه‌اند
دولت، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد؛ مقصران وضعیت فعلی بازار ارز؟
عاملان بازار موجود نهاده‌های دامی باید مواخذه شوند
تخلیه آب تاسیسات کشاورزی به منظور کاهش ترکیدگی لوله
روز شمار اجرای طرح سه نرخی شدن بنزین آغاز شد/ پایان توزیع بنزین یارانه‌ای پرمصرف‌ها و خودرو‌های خاص
از بومی‌سازی تا سرمایه‌گذاری؛ عسلویه میزبان رویداد ملی صنعت پتروشیمی
تشدید بارش ها در بسیاری از نواحی کشور تا پایان هفته
دستور تخریب واحدی در پهنه‌های گسلی را نداده‌ایم
واکسیناسیون به موقع از بحران در حوزه دام سنگین جلوگیری کرد
۳۵۰ نیاز فناورانه جدید در پتروفن ثبت شد/ سرمایه‌گذاری ۶۵ میلیون دلاری در حوزه پتروشیمی
حذف سهمیه بنزین خودرو‌های نوشماره زیر یک میلیارد تومان منتفی شد
۱.۷ میلیون لیتر کاهش مصرف گاز طی ۴ سال گذشته
فرزین: افزایش عرضه ارز به بازار کلید خورد
جهان پتروشیمی وارد عصر جدیدی می‌شود
قیمت خودرو در بازار آزاد سه‌شنبه ۱۸ آذرماه
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۸ آذرماه ۱۴۰۴
یازدهمین کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و قطر بهمن‌ماه در تهران برگزار می‌شود
بیش از ۱۰ سال است که در تهران مازوت سوزانده نمی‌شود
۹۰ هزار کیلومتر، از مساحت کشور درگیر فرونشست است
تشکیل کمیته فرونشست برای جلوگیری از افزایش میزان فرونشست‌ها
استقبالی از مزایده پهنه طلای آذربایجان‌غربی نشد
کسری ۴۰ میلی‌متری بارندگی/ بارش‌های پیش‌ِرو جبران‌کننده نیستند
افزایش غیرقانونی قیمت اینترنت همراه متوقف شود
زنان کنشگران و عاملان پیشرفت جوامع هستند