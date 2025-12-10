باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - بارش برف که از ساعات ابتدایی صبح آغاز شد، ضمن ایجاد مناظر چشمنواز، موجب لغزندگی سطح جاده و کاهش محسوس دید افقی در برخی نقاط شده است؛ به همین دلیل رانندگان عبوری ناچارند با سرعت کم و احتیاط بیشتری در مسیر تردد کنند.
بر اساس گزارشها، تیمهای راهداری از نخستین لحظات آغاز بارش در محور مستقر شدهاند و عملیات نمکپاشی، شنپاشی و برفروبی را بهصورت مستمر انجام میدهند تا از انسداد احتمالی جاده جلوگیری شود. مسئولان راهداری همچنین از رانندگان درخواست کردهاند با تجهیزات زمستانی، از جمله زنجیرچرخ و لاستیک مناسب، وارد مسیر شوند و قبل از حرکت از آخرین وضعیت راهها اطلاع کسب کنند.
این نخستین بارش جدی فصل، علاوه بر ایجاد یک جو تازه و سرد، نویدبخش آغاز روزهای سردتر در منطقه نورآباد و نهاوند است.