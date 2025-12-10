با کاهش دما در گیلان، بارش برف ارتفاعات این استان را سفیدپوش کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - فریبرز مرادی، مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گیلان گفت: با تشدید فعالیت سامانه سرد و بارشی در استان، بارش برف از شب گذشته در مناطق ییلاقی و بالادست استان آغاز شده است.

به گفته او، بیشترین بارش برف در این مدت، از محور پونل به خلخال به میزان ۱۵ سانتیمتر گزارش شده است.

مدیرکل راهداری گیلان افزود: در محور اسالم به خلخال هم ۱۰ سانتیمتر برف باریده، اما در حال حاضر بارش برف در این محور متوقف شده است.

مرادی با بیان اینکه در حال حاضر همه جاده‌های استان گیلان باز است، تصریح کرد: مردم برای تردد در جاده‌های کوهستانی استان حتما زنجیرچرخ و وسایل گرمایشی به همراه داشته باشند.

منبع: صداوسیما

