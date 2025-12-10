باشگاه خبرنگاران جوان -عزیزالله سیفی رئیس شورای اسلامی شهر یزد امروز چهارشنبه در جلسه علنی شورای اسلامی شهر یزد گفت: همه مردم و بخصوص بانوان می‌توانند در این روز از کلیه خطوط و ناوگان اتوبوس‌رانی شهر به صورت کاملاً رایگان استفاده کنند.

وی یادآور شد: جامعه اسلامی و ایرانی سرشار از الگو‌های بی‌بدیل است و باید به الگو‌های جامعه خودمان از جمله حضرت فاطمه زهرا (س) تاسی کنیم و زنان و دختران ایرانی که همواره سرآمد بوده‌اند باید این موفقیت‌ها را قدر دانسته و ارزش‌ها را حفظ کنند.

سیفی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: امروز سالروز تشکیل شورای عالی انقلاب فرهنگی است و این شورا نقش محوری در هدایت فرهنگی و علمی کشور دارد و تصمیم گیری در بسیاری از بخش‌های مهم با مسئولیت این نهاد است.

وی ادامه داد: امیدواریم شورای عالی انقلاب فرهنگی در حوزه فرهنگ، علم، آموزش و فناوری بتواند با تصمیمات مهم و کلانی که می‌گیرد، مسیر فرهنگی سالم و درستی را برای کشور رقم زند.

رییس شورای اسلامی شهر یزد در پایان گفت: خوشبختانه در روز گذشته طی نشستی که در سالن اجلاس سران و با حضور مسئولان ارشد کشور برگزار شد، شهرداری یزد به عنوان یکی از سه دستگاه استانی برتر کشور در امر شفافیت انتخاب شد و کسب این مقام را به همه شهروندان یزدی تبریک می‌گوییم.

وی اظهار داشت: تمام مصوبات شورای اسلامی شهر یزد در سامانه شفافیت بارگذاری شده و مردم به روز می‌توانند دسترسی داشته باشند و شهرداری نیز همزمان این اقدام را انجام می‌دهد البته برخی از نقایص جزئی وجود دارد که از شهرداری درخواست داریم رفع کند تا درخواست‌های مطالبه گرانه نیز پاسخ داده شود.

در این جلسه، نامه‌های وارده نیز مطرح و بعد از تبادل نظر اعضا با رای گیری تصمیم گیری شد.

