تسوندوکو شاید یک «سندروم» باشد، اما نشانه عشق به کتاب هم هست، فقط باید یاد بگیریم این عشق را از شکل انباشتن، به شکل خواندن تبدیل کنیم.

باشگاه خبرنگاران جوان - آدمی که کتاب را دوست داشته باشد، زیر سیل و برف و باران و طوفان هم که باشد، هیچ بلایای طبیعی و غیرطبیعی‌ای نمی‌تواند او را از محبوبش جدا کند اما گاهی این علاقه، آن‌قدر شور می‌شود که از یک آدمِ طبیعیِ کتاب‌دوستِ کتاب‌خوان، ما را تبدیل می‌کند به یک جمع‌آوری کننده کتاب‌هایی که هرگز آن‌ها را نمی‌خوانیم و ژاپنی‌ها اسمش را گذاشته‌اند «سندروم تسوندوکو»!

آیا شما دچار این سندروم شده‌اید؟

حوالی قرن نوزدهم، در سرزمین خورشید، ژاپنی‌ها کتاب‌ها را نه به عنوان یک کالای صرفا فرهنگی، بلکه به نیت کالایی که برای آن‌ها جنبه اقتصادی داشت می‌خریدند و در خانه‌ها ذخیره می‌کردند تا به عنوان یک کالای ارزشمند در روزهای مبادایشان بفروشند. چیزی که به آن تسوندوکو می‌گفتند.اما تسوندوکو در واقع فقط جمع کردن کتاب نیست؛ و در عصر ما تبدیل شده به یک عادت ذهنی؛ حالتی که در آن، ما با خریدن کتاب حس می‌کنیم یک قدم به دانستن نزدیک شده‌ایم، انگار با لمس کردن جلد کتاب یا بوی وانیلی کاغذ تازه، کمی از اضطراب نادانسته‌هایمان کم می‌شود. هرچند مشکل از جایی شروع می‌شود که این لذتِ لحظه‌ای، جای خودش را به یک چرخه بی‌پایان می‌دهد: کتاب می‌خریم، می‌گذاریم کنار، کتاب بعدی را می‌خریم، باز می‌گذاریم کنار… و بعد، در محاصره کتاب‌هایی قرار می‌گیریم که فقط نگاهشان می‌کنیم و می‌گوییم: «یک روز می‌خوانمش!»