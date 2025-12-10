رهبر حماس در خارج تاکید کرد که این جنبش سلاح خود را کنار نخواهد گذاشت، زیرا ایت کار به منزله گرفتن روح فلسطینیان است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - خالد مشعل، رئیس حماس در خارج از کشور، اظهار داشت که مقاومت فلسطین رویکردهای واقعبینانه و عملی را برای اطمینان از عدم حمله مجدد رژیم تروریستی اسرائیل به نوار غزه بدون خلع سلاح این جنبش پیشنهاد میدهد.
مشعل در مصاحبهای با برنامه «موازین» که روز چهارشنبه ساعت ۱۰:۰۵ شب به وقت مکه از شبکه الجزیره پخش شد، افزود که قدرت در غزه باید فلسطینی باشد و فلسطینیها باید تصمیمگیرنده و حاکم باشند.
وی تأکید کرد که خطر از جانب رژیم صهیونیستی است، نه از غزه که آنها خواستار خلع سلاح آن هستند. وی خاطرنشان کرد که ارائه کمک به نوار غزه برای اعمال فشار جهت حرکت به مرحله دوم توافق برای پایان دادن به جنگ ضروری است و توضیح داد که حماس به هر طریقی برای دستیابی به این هدف تلاش میکند.
او خاطرنشان کرد که آرمان فلسطین جایگاه خود را در صحنه منطقهای بازیافته و از حاشیه به جایگاهی در دستور کار همه تبدیل شده است.
رهبر ارشد حماس اظهار داشت که غزه تمام تلاش خود را کرده است و زمان آن فرا رسیده است که خود را بازیابی کند، بر امور خود تمرکز کند و زندگی خود را از نو بسازد.
او خلع سلاح فلسطینیها را «گرفتن روحشان» توصیف کرد و افزود: «ما به میانجیها اطلاع دادیم که غزه به کسی نیاز دارد که به آن کمک کند تا دوباره برخیزد و بهبود یابد.»
اظهارات مشعل در حالی مطرح میشود که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، برای مرحله دوم توافق آتشبس تلاش میکند، که در آن سلاحهای حماس موضوع اصلی است.
رژیم تروریستی اسرائیل اصرار دارد که خلع سلاح مقاومت گام اول و ضروری در مرحله دوم باشد، در حالی که مقاومت فلسطین تایید کرده است که سلاحهای خود را جز در چارچوب گفتگوی ملی که در آن سلاحها به دست یک کشور مستقل فلسطینی منتقل میشوند، رها نخواهد کرد.
منبع: الجزیره