رهبر حماس در خارج تاکید کرد که این جنبش سلاح خود را کنار نخواهد گذاشت، زیرا ایت کار به منزله گرفتن روح فلسطینیان است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - خالد مشعل، رئیس حماس در خارج از کشور، اظهار داشت که مقاومت فلسطین رویکرد‌های واقع‌بینانه و عملی را برای اطمینان از عدم حمله مجدد رژیم تروریستی اسرائیل به نوار غزه بدون خلع سلاح این جنبش پیشنهاد می‌دهد.

مشعل در مصاحبه‌ای با برنامه «موازین» که روز چهارشنبه ساعت ۱۰:۰۵ شب به وقت مکه از شبکه الجزیره پخش شد، افزود که قدرت در غزه باید فلسطینی باشد و فلسطینی‌ها باید تصمیم‌گیرنده و حاکم باشند.

وی تأکید کرد که خطر از جانب رژیم صهیونیستی است، نه از غزه که آنها خواستار خلع سلاح آن هستند. وی خاطرنشان کرد که ارائه کمک به نوار غزه برای اعمال فشار جهت حرکت به مرحله دوم توافق برای پایان دادن به جنگ ضروری است و توضیح داد که حماس به هر طریقی برای دستیابی به این هدف تلاش می‌کند.

او خاطرنشان کرد که آرمان فلسطین جایگاه خود را در صحنه منطقه‌ای بازیافته و از حاشیه به جایگاهی در دستور کار همه تبدیل شده است.

رهبر ارشد حماس اظهار داشت که غزه تمام تلاش خود را کرده است و زمان آن فرا رسیده است که خود را بازیابی کند، بر امور خود تمرکز کند و زندگی خود را از نو بسازد.

او خلع سلاح فلسطینی‌ها را «گرفتن روحشان» توصیف کرد و افزود: «ما به میانجی‌ها اطلاع دادیم که غزه به کسی نیاز دارد که به آن کمک کند تا دوباره برخیزد و بهبود یابد.»

اظهارات مشعل در حالی مطرح می‌شود که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، برای مرحله دوم توافق آتش‌بس تلاش می‌کند، که در آن سلاح‌های حماس موضوع اصلی است.

رژیم تروریستی اسرائیل اصرار دارد که خلع سلاح مقاومت گام اول و ضروری در مرحله دوم باشد، در حالی که مقاومت فلسطین تایید کرده است که سلاح‌های خود را جز در چارچوب گفتگوی ملی که در آن سلاح‌ها به دست یک کشور مستقل فلسطینی منتقل می‌شوند، رها نخواهد کرد.

منبع: الجزیره

برچسب ها: جنبش حماس ، آتش بس غزه
خبرهای مرتبط
حماس طرح‌های گسترش شهرک‌سازی اسرائیل را محکوم کرد
شرط حماس برای مرحله دوم آتش‌بس
اسرائیل روز چهارشنبه گذرگاه اردن را بازگشایی می‌کند
مخالفت سازمان ملل با هرگونه تغییری در مرز‌های غزه
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
عفو نتانیاهو و رسوایی ساختار اسرائیل
اوکراین طرح جدیدی برای پایان جنگ به آمریکا فرستاد/ ترامپ از اروپا انتقاد کرد
یک کشته در آتش‌سوزی بازاری در سن پترزبورگ
حمله هوایی خونتای میانمار به بیمارستان ۳۱ کشته برجای گذاشت
ونزوئلا توقیف نفتکش توسط آمریکا را «دزدی دریایی بین‌المللی» خواند
ادعای آمریکا درباره ارتباط نفتکش توقیف شده ونزوئلا با حزب الله و ایران
تشکیل منطقه نظامی جدید مرزی در کالیفرنیا برای مقابله با عبور غیرقانونی مهاجران
اتریش در آستانه رأی‌گیری درباره قانون ممنوعیت حجاب اسلامی در مدارس
آخرین اخبار
ادعای آمریکا درباره ارتباط نفتکش توقیف شده ونزوئلا با حزب الله و ایران
اتریش در آستانه رأی‌گیری درباره قانون ممنوعیت حجاب اسلامی در مدارس
حمله هوایی خونتای میانمار به بیمارستان ۳۱ کشته برجای گذاشت
تشکیل منطقه نظامی جدید مرزی در کالیفرنیا برای مقابله با عبور غیرقانونی مهاجران
عفو نتانیاهو و رسوایی ساختار اسرائیل
اوکراین طرح جدیدی برای پایان جنگ به آمریکا فرستاد/ ترامپ از اروپا انتقاد کرد
ونزوئلا توقیف نفتکش توسط آمریکا را «دزدی دریایی بین‌المللی» خواند
یک کشته در آتش‌سوزی بازاری در سن پترزبورگ
آمریکا یک نفتکش را در سواحل ونزوئلا توقیف کرد
موج انصراف کشور‌ها از مسابقات یوروویژن به ایسلند رسید
زلنسکی از احتمال پایان جنگ اوکراین در آینده نزدیک خبر داد
سازمان ملل: اسرائیل به گشت صلح‌بانان در لبنان شلیک کرد
ترامپ و نتانیاهو در مارالاگو دیدار می‌کنند
مذاکرات بر سر اسناد کلیدی حل و فصل اوکراین به هیچ وجه تمام نشده است
ریزش دو ساختمان در مراکش دست‌کم ۲۲ کشته بر جای گذاشت
نیمی از آمریکایی‌ها ترامپ را مقصر گرانی مواد غذایی می‌دانند
یونسکو رسما آشپزی ایتالیایی را به عنوان یک نماد فرهنگی به رسمیت شناخت
رهبر انصارالله: صهیونیست‌ها هزاران زن مسلمان را در فلسطین به شهادت رسانده‌اند
زلزله ۶.۵ ریشتری منطقه هوکایدو در ژاپن را لرزاند
زلنسکی: اوکراین و آمریکا در مورد بازسازی پس از جنگ بحث خواهند کرد
۳۰ ثانیه طلایی سارقان جواهرات: گزارش رسمی فرانسه از شکست امنیتی بزرگ در موزه لوور
حماس طرح‌های گسترش شهرک‌سازی اسرائیل را محکوم کرد
رهبران ائتلاف موافقان اوکراین روز پنجشنبه دیدار می‌کنند
پیشنهاد آمریکا برای ایجاد منطقه غیرنظامی در اوکراین
عذرخواهی رسمی وزیرخارجه لبنان از عراقچی
۰٫۰۰۱ درصد جهان؛ ثروتمندتر از نیمی از بشریت
ترکیه و سوریه در آستانه حمله مشترک به قسد
تماس بین قاهره و واشنگتن برای غزه
کرملین: اولویت ما صلح است
آمریکا در لیست تهدید‌ علیه دانمارک قرار گرفت