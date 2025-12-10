آماده باش سازمان راهداری در ۲۲ استان کشور/ هیچ محوری مسدود نیست

سرپرست دفتر امور عملیات راهداری، ماشین‌آلات و مدیریت بحران سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گفت: سازمان راهداری در ۲۲ استان کشور با توجه به بارش‌ها در حال حاضر در حال آماده باش هستند و هیچ محوری مسدود نیست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری -حبيب جمشیدی سرپرست دفتر امور عملیات راهداری، ماشین‌آلات و مدیریت بحران سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای  در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران اظهار داشت: با توجه به اخطاریه‌های هواشناسی در ۲۲ استان کشور، وضعیت آماده‌باش اعلام شده است. بارش‌های شدید و احتمال وقوع سیلاب در این مناطق پیش‌بینی شده است. بنابراین، تمامی نیروها و امکانات در حالت آماده‌باش قرار دارند.

وی ادامه داد: براساس گزارش‌های سازمان هواشناسی در اکثر استان‌های غربی مانند کردستان، آذربایجان غربی و زنجان، بارش برف رخ داده است. خوشبختانه تا کنون هیچ مسیر مسدودی غیرمعمولی وجود ندارد؛ فقط مسیر فرعی در مریوان به دلیل شرایط کوهستانی و کاهش ایمنی مسدود شده است.

او بیان کرد: در برخی از محورهای همدان، بارش‌ها نسبتاً سنگین بوده، اما خدمات‌رسانی به کاربران جاده‌ای در حال انجام است. یک مورد مسدودیت کوتاه‌مدت نیز در محور دیوار دره به سقز به دلیل مشکلات ترافیکی وجود داشت که با تلاش‌های مستمر، این مشکل نیز برطرف شد.

 

برچسب ها: حمل‌ونقل ، راهداری
