رئیس کمیسیون پایش تصویری شهرستان بوئین‌زهرا گفت: طرح پایش تصویری شهر شال با هدف حفظ و ارتقای ضریب امنیت اجتماعی، پیشگیری از وقوع جرم و مدیریت هوشمند شهری توسط شهرداری شال به اتمام رسیده است. 

باشگاه خبرنگاران جوان؛ ندا حسین پور - انصاری رامندی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری و رئیس کمیسیون پایش تصویری شهرستان بوئین‌زهرا از اتمام فاز نخست طرح پایش تصویری در شهر شال خبر داد و گفت: طرح پایش تصویری شهر شال در راستای اجرای مصوبات ابلاغی ومصوبات کمسیون پایش تصویری و با هدف حفظ و ارتقای ضریب امنیت اجتماعی، پیشگیری از وقوع جرم و مدیریت هوشمند شهری توسط شهرداری شال به انجام رسیده و هم‌اکنون مورد بهره‌برداری قرار گرفته است. 

وی افزود: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، فاز دوم این طرح نیز به‌زودی در دستور کار شهرداری شال قرار خواهد گرفت که شامل تعویض دوربین‌های نظارتی، اصلاح دکل‌های قدیمی و بهینه‌سازی جانمایی‌های جدید در نقاط ضروری سطح شهر خواهد بود.

معاون فرماندار بیان کرد: اجرای طرح پایش تصویری شهرشال از سال ۱۳۹۸ به این شهرداری ابلاغ شده بود، اما به دلایل مختلف به مرحله اجرا نرسیده بود که خوشبختانه با پیگیری‌های مستمر و همچنین اهتمام واحد حراست شهرداری شال و همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط، مراحل مناقصه، نظارت و اجرا تکمیل و پروژه به بهره‌برداری رسید.

انصاری با اشاره به جزئیات فنی فاز نخست این طرح گفت: فاز اول در پنج نقطه از سطح شهر با نصب ۱۶ دوربین نظارتی و پلاک‌خوان و احداث سه دکل جدید به همراه تجهیز مرکز مانیتورینگ شهرداری با اعتباری بالغ بر ۳ میلیارد تومان به اجرا درآمده است.

وی بیان کرد: اجرای طرح پایش تصویری نه‌تنها در شهر شال بلکه در سطح کل شهرستان و حتی روستا‌های تابعه نیز در دستور کار قرار دارد.

