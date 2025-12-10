باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - به گزارش رویترز، دفتر توماس مسی، نماینده جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا، روز دوشنبه اعلام کرد که لایحه‌ای را برای خروج آمریکا از سازمان پیمان آتلانتیک شمالی موسوم به ناتو ارائه کرده است.

در بیانیه‌ای که در وب‌سایت این نماینده کنگره منتشر شده، آمده است: «مسی لایحه ۶۵۰۸، قانون ناتو، را ارائه کرد که آمریکا را از سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) خارج می‌کند.»

این لایحه بیان می‌کند که عضویت آمریکا در ناتو به نفع امنیت ملی این کشور نیست. مسی ناتو را به عنوان «یادگار جنگ سرد» توصیف کرده و گفته است این اتحاد برای مقابله با اتحاد جماهیر شوروی ایجاد شد و مشارکت آمریکا هنوز خطر مشارکت در جنگ‌های خارجی را به همراه دارد و تاکنون «تریلیون‌ها دلار» برای مالیات‌دهندگان هزینه داشته است.

مسی در بیانیه‌ای مطبوعاتی از دفتر خود ادعا کرده است: «ما باید از ناتو خارج شویم و از این بودجه برای دفاع از کشورمان استفاده کنیم. قانون اساسی ما اجازه مداخله مداوم در امور خارجی را نمی‌دهد، همانطور که پدران بنیانگذار ما به صراحت هشدار داده‌اند. آمریکا نباید ضامن امنیت جهان باشد، به ویژه هنگامی که کشور‌های ثروتمند از پرداخت هزینه دفاع از خود خودداری می‌کنند.»

طبق این سند، این لایحه رئیس جمهور آمریکا را ملزم می‌کند که رسما خروج کشورش از این اتحاد را به ناتو اطلاع دهد و استفاده از بودجه مالیات دهندگان آمریکایی برای تامین بودجه مشترک ناتو را ممنوع می‌کند. علاوه بر این، این لایحه تصریح می‌کند که کشور‌های عضو اروپایی ناتو از توانایی‌های اقتصادی و نظامی کافی برای تامین هزینه‌های دفاعی خود برخوردارند.

منبع: آر تی