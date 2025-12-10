دومین پرواز عملیات بارورسازی ابر‌ها با استفاده از پهپاد، امروز چهارشنبه ۱۹ آذر در منطقه عملیاتی جنوب‌غرب حوضه آبریز زاینده‌رود انجام شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - دومین پرواز عملیات بارورسازی ابرها با استفاده از پهپاد، امروز چهارشنبه ۱۹ آذر در منطقه عملیاتی جنوب‌غرب حوضه آبریز زاینده‌رود انجام شد.

این عملیات با هدف تقویت سیستم‌های بارشی و افزایش بارش در استان چهارمحال و بختیاری توسط سازمان فناوری‌های نوین آب‌های جوی به اجرا درآمد.

به گفته مسئولان این سازمان، استفاده از پهپادها در فرآیند بارورسازی ابرها موجب افزایش سرعت، دقت و کارایی عملیات شده و امکان پوشش مؤثرتر مناطق هدف را فراهم می‌کند.

 عملیات بارورسازی ابرها در سال آبی جاری از ۱۰ آبان آغاز شده و تاکنون با ورود سامانه‌های بارشی، در چندین حوضه‌ آبریز اجرا شده است.

 به گفته محمدمهدی جوادیان‌زاده، رئیس سازمان توسعه و بهره‌برداری فناوری‌های نوین آب‌های جوی، پروژه بارورسازی ابرها با تکیه بر توان داخلی، استفاده از پهپادهای پیشرفته و تولید داخلی مواد بارورساز دنبال می‌شود و به‌عنوان یکی از مقرون‌به‌صرفه‌ترین روش‌های استحصال آب در مناطقی که سامانه های بارشی مستعد داشته باشند، اجرایی می شود و تا ۲۰ درصد افزایش بارش های طبیعی را فراهم خواهد کرد.

منبع: وزارت نیرو

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۲ ۱۹ آذر ۱۴۰۴
نباید اعلام شود
۱
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۲ ۱۹ آذر ۱۴۰۴
سلام.درست اما چرا تهران و کرج انجام نمیشه؟
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
حجت
۲۳:۳۰ ۱۹ آذر ۱۴۰۴
غیر از شرایط اقلیمی به دلیل اینکه این کار زمان بره، تو جاهایی که ترافیک سنگین هوایی داره، انجام نمی‌شه
