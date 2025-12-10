باشگاه خبرنگاران جوان - در دیدار «غلامرضا نوری قزلجه» وزیر جهادکشاورزی و «آندری کوزنتسوف» وزیر صنایع بلاروس که در راستای پیگیری مصوبات سفر قبلی رئیسجمهور ایران به بلاروس انجام شد؛ طرفین بر تامین بخشی از نیازهای غذایی بلاروس توسط ایران و در مقابل، واردات مواد اولیه کشاورزی مورد نیاز ایران از بلاروس توافق کردند.
همچنین، ایران آمادگی خود را برای ترانزیت محصولات کشاورزی بلاروس به سایر کشورها اعلام کرد.
یکی از مهمترین دستاوردهای این دیدار، توافق برای تولید مشترک کود پتاسه در ایران بود. بر اساس این توافق، بخشی از کود پتاسیم از بلاروس وارد شده و فرآوری بخشی از زنجیره تولید آن در داخل کشور انجام خواهد شد.
همچنین، با توجه به توانمندیهای صنعتی بلاروس، توافق شد تا تامین و تولید مشترک ماشینآلات سنگین کشاورزی از جمله تراکتورها، کمباینها، کامیونها و کشندههای فوقسنگین با همکاری شرکتهای ایرانی مانند تراکتورسازی ایران پیگیری شود.
وزیر جهاد کشاورزی و وزیر صنایع بلاروس این توافقات را گامی عملی در جهت توسعه همکاریهای دوجانبه و بهرهگیری از ظرفیتهای مکمل دو کشور در راستای منافع متقابل ارزیابی کردند.
انتظار میرود این همکاریها به تقویت امنیت غذایی و توسعه بخش کشاورزی در هر دو کشور کمک کند.
منبع: وزارت جهاد کشاورزی