مدیر کل منابع طبیعی استان اردبیل از اجرای پویش درختکاری «در سایه مادر» بمناسبت روز مادر همزمان با سراسر کشور در اردبیل خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - شهامت هدایت گفت: پویش درختکاری «در سایه مادر» عنوان یک برنامه فرهنگی است که در ادامه طرح ملی کاشت یک میلیارد درخت به دستور مقام معظم رهبری اجرا می‌شود.

او افزود: این پویش در واقع به نوعی یادآور پیوند انسان با طبیعت و تأکید بر اهمیت مشارکت عمومی در حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست است.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل گفت: پویش درختکاری «در سایه مادر» فرصتی است برای هر ایرانی که با کاشت یک درخت، در حفظ منابع طبیعی و محیط زیست و گرامیداشت مقام مادر، سهمی داشته باشد.

هدایت افزود: این پویش درختکاری همزمان با سراسر کشور در روز پنجشنبه بیستم آذر ساعت ۱۰ صبح با حضور مردم و مسئولان ارشد استانی برگزار خواهد شد.

منبع: منابع طبیعی

برچسب ها: پویش درختکاری ، حفاظت از منابع طبیعی و آبخیزداری ، گرامیداشت روز مادر
