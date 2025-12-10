مدیرکل راه و شهرسازی استان فارس گفت: سالانه حدود ۵۰ هزار تن قیر در راه‌های استان و پنج هزار تن در بافت‌های فرسوده مصرف می‌شود، اما محدودیت‌های اعتباری مانع افزایش این میزان است.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدمهدی عبداللهی در همایش قیر و آسفالت گفت: استان فارس حدود ۱۰ درصد از طول راه‌های کشور را در اختیار دارد؛ به‌طوری‌که با بیش از ۲۳ هزار کیلومتر راه، از نظر طول مسیرها، رتبه اول کشور و از نظر پروژه‌های بزرگراهی، دومین استان کشور هستیم.

او با بیان اینکه حمل‌ونقل در کشور به‌صورت متوازن پیش نرفته افزود: ۹۵ درصد حمل‌ونقل کشور و استان فارس جاده‌ای و خودرومحور است و تنها ۵ درصد سهم حمل‌ونقل ریلی، هوایی و دریایی است. این تمرکز نامتوازن باعث افزایش تلفات جاده‌ای و کاهش عمر راه‌ها شده است؛ چون بیشترین تردد بار از جاده انجام می‌شود، درحالی‌که اگر برنامه‌ریزی درست‌تری انجام می‌شد، بخش قابل‌توجهی از بار می‌توانست توسط ریل جابه‌جا شود.

مدیرکل راه و شهرسازی فارس با اشاره به عمر کم آسفالت در کشور اظهار کرد: عمر متوسط آسفالت در کشور حدود سه سال است، درحالی‌که در بسیاری از کشور‌ها بیش از ۱۲ سال عمر می‌کند. این اختلاف نشان‌دهنده فرسودگی فناوری‌های اجرا و دستگاه‌های تولید آسفالت است که باعث می‌شود کیفیت پخش و تولید آسفالت در استاندارد مطلوب نباشد.

عبداللهی با تأکید بر نقش قیر در افزایش طول عمر آسفالت گفت: قیر‌های pg، قیر‌های پلیمری و قیر‌های اصلاح‌شده که اکنون توسط شرکت قیر هرمز پاسارگاد تأمین می‌شود، می‌تواند به افزایش پایداری، چسبندگی و دوام آسفالت کمک کند و طول عمر راه‌ها را به‌طور قابل‌توجهی افزایش دهد.

او در بخش دیگری از سخنان خود به مصرف سالانه قیر در راه‌های فارس اشاره کرد: سالانه حدود پنجاه هزار تن قیر در راه‌های استان مصرف می‌شود؛ و پنج هزار تن در بافت‌های فرسوده البته نیاز ما بسیار بیشتر است، اما محدودیت اعتباری اجازه افزایش را نمی‌دهد. بخش دیگر این مصرف در حوزه راهداری و دیگر توسط شهرداری‌ها مصرف می‌شود.

مدیرکل راه و شهرسازی فارس با اشاره به ضرورت بهسازی و تعمیر به‌موقع محور‌ها گفت: اگر در سال‌های ابتدایی آسیب مسیر‌ها نسبت به بهسازی اقدام شود، هزینه آن یک‌سوم تا یک‌پنجم هزینه ترمیم پس از تخریب کامل خواهد بود؛ بنابراین استفاده از قیر‌های اصلاح‌شده و پلیمری می‌تواند هزینه نگهداری محور‌ها را به میزان قابل‌توجهی کاهش دهد.

عبداللهی در پایان ضمن قدردانی از دست‌اندرکاران برگزاری همایش و حضور فعال شرکت‌کنندگان افزود: این همایش فرصتی ارزشمند برای هم‌افزایی علمی و انتقال تجربه است و امیدواریم نتایج آن در ارتقای کیفی پروژه‌های راه‌سازی استان فارس و کشور مؤثر باشد.

منبع: راه و شهرسازی فارس

