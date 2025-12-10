عضو شورای اطلاع‌رسانی دولت از ابلاغ مصوبه افزایش سن دانشجویان فرهنگیان از سوی رئیس‌جمهوری خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - شهاب‌الدین طباطبایی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

«رئیس‌جمهور مصوبه افزایش سن دانشجویان فرهنگیان به ۳۰ سال را ابلاغ کرد.»

برچسب ها: رئیس جمهور ، دانشجویان ، فرهنگیان
