وزیر بهداشت با بیان اینکه هم اکنون با پیک بیماری آنفلوآنزا مواجه هستیم، تاکید کرد: دستورالعمل بهداشتی در این زمینه صادر شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت شیوع آنفلوآنزا، اظهار کرد: هم اکنون با پیک بیماری آنفلوآنزا مواجه هستیم که دستورالعملهای مختلف بهداشتی در این زمینه صادر شده است.
وی در پاسخ به پرسشی درباره تخصیص ارز دارو اظهار کرد: تخصیص ارز دارو در حال انجام است و مقداری در انتقال ارز مشکل داشتیم که در حال پیگیری است.
ظفرقندی در پاسخ به پرسشی درباره سویه شیوعیافته آنفلوآنزا، اظهار کرد: این ویروسی است که بهصورت ژنتیکی جهش جدید پیدا کرده و با نام سویه k در حال گسترش یافتن است که در همه جهان چنین است. با اقدامات بهداشتی، پیشگیری و مراقبتهای توصیهشده میتوان این همهگیری را کمتر کرد.
وزیر بهداشت با تاکید بر اینکه به بیمارستانها آمادهباش اعلام کردیم، ادامه داد: میتوانیم تا دو هفته آینده با بهبود شرایط جوی از این پیک عبور کنیم اما تا دو هفته آینده این مشکل را داریم. مرتب و روزانه میزان ابتلا و مشکلاتی که بیماریهای تنفسی ایجاد میکند را بررسی می کنیم. اکنون تعداد بیماران و افرادی که مشمول بستری در بیمارستانها شدند با سال گذشته در این زمان تفاوتی ندارد. بیشترین ابتلا نیز بین بچههای ۵ تا ۱۴ سال است.
