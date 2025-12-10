وزیر بهداشت با بیان اینکه هم اکنون با پیک بیماری آنفلوآنزا مواجه هستیم، تاکید کرد: دستورالعمل بهداشتی در این زمینه صادر شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت شیوع آنفلوآنزا، اظهار کرد: هم اکنون با پیک بیماری آنفلوآنزا مواجه هستیم که دستورالعمل‌های مختلف بهداشتی در این زمینه صادر شده است.

وی در پاسخ به پرسشی درباره تخصیص ارز دارو اظهار کرد: تخصیص ارز دارو در حال انجام است و مقداری در انتقال ارز مشکل داشتیم که در حال پیگیری است.

ظفرقندی در پاسخ به پرسشی درباره سویه شیوع‌یافته آنفلوآنزا، اظهار کرد: این ویروسی است که به‌صورت ژنتیکی جهش جدید پیدا کرده و با نام سویه k در حال گسترش یافتن است که در همه جهان چنین است. با اقدامات بهداشتی، پیشگیری و مراقبت‌های توصیه‌شده می‌توان این همه‌گیری را کمتر کرد.

وزیر بهداشت با تاکید بر اینکه به بیمارستان‌ها آماده‌باش اعلام کردیم، ادامه داد: می‌توانیم تا دو هفته آینده با بهبود شرایط جوی از این پیک عبور کنیم اما تا دو هفته آینده این مشکل را داریم. مرتب و روزانه میزان ابتلا و مشکلاتی که بیماری‌های تنفسی ایجاد می‌کند را بررسی می کنیم. اکنون تعداد بیماران و افرادی که مشمول بستری در بیمارستان‌ها شدند با سال گذشته در این زمان تفاوتی ندارد. بیشترین ابتلا نیز بین بچه‌های ۵ تا ۱۴ سال است. 

منبع: ایسنا

برچسب ها: وزیر بهداشت ، بیماری آنفلوآنزا
وزیر بهداشت:
نظام ارجاع به عنوان بنای محکم سلامت کشور باید توسعه پیدا کند
آنتی‌بیوتیک و دارو‌های گیاهی درمان آنفلوآنزا نیستند
هوای آلوده شیوع آنفلوآنزا را ۱۰ برابر می‌کند
سرایت پذیری آنفلوآنزا امسال بیشتر است/ ضرورت تزریق واکسن برای گروه‌های در معرض خطر
۱۳:۳۵ ۱۹ آذر ۱۴۰۴
خوبه
