سومین طلای کاروان ایران با تلاش و هنرنمایی ملی‌پوشان پاراوزنه‌برداری ضرب شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش وزارت ورزش و جوانان؛ پرونده رقابت دسته وزنی ۴۹ کیلوگرم پسران پاراوزنه برداری با قهرمانی و کسب سومین نشان طلای کاروان ایران توسط امیرعلی رشیدی نماینده شایسته وآینده‌دار ایران در پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی جوانان در دبی بسته شد.

امیرعلی رشیدی نماینده شایسته پاراوزنه‌برداری جوانان کشورمان در رقابت دسته وزنی ۴۹ کیلوگرم گروه A برای کسب مدال طلای پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی جوانان با وزنه بردارانی از کشور عربستان، ازبکستان و عراق رقابت جذاب و میلیمتری داشت.

نماینده کشور ازبکستان نزدیکترین پاراوزنه بردار به نماینده کشورمان بود که در این رده سنی صاحب عناوین جهانی است. امیرعلی رشیدی، اما با اقتدار و ثبت دو حرکت صحیح با مهار وزنه‌های ۱۲۶ در حرکت اول و ۱۲۹ کیلوگرم در حرکت دوم ضمن تثبیت مدال طلای خود سومین عنوان قهرمانی را در روز نخست بازی‌ها و رشته پاراوزنه برداری به کاروان کشورمان تقدیم کرد.

رشیدی در حرکت سوم به وزنه ۱۳۱ کیلوگرم حمله کرد که با سه چراغ قرمز داوران این حرکت او خطا اعلام شد. اما چون رقیب ازبکستانی رشیدی نیز نتوانسته بود این وزنه را مهار کند، طلای این دسته وزنی با مهار همان وزنه ۱۲۹ کیلوگرمی به نام رشیدی و پاراوزنه برداری ایران ثبت شد.

برچسب ها: بازی های پاراآسیایی ، پاراوزنه برداری
خبرهای مرتبط
رقابت‌های بازی‌های پاراآسیایی جوانان دبی ۲۰۲۵؛
نصیری مقدم به نقره بازی‌های پاراآسیایی جوانان رسید
رقابت‌های بازی‌های پاراآسیایی جوانان دبی ۲۰۲۵؛
برتری مقتدرانه بسکتبال با ویلچر پسران در گام اول
بازی‌های پاراآسیایی جوانان _ امارات؛
دو مدال طلای دختران وزنه‌بردار ایران در پاراآسیایی جوانان
رقابت‌های بازی‌های پاراآسیایی جوانان دبی ۲۰۲۵؛
استارت طلایی دختران ایران در پاراوزنه برداری با درخشش احسانی و پولادی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
پرسپولیس از سوی فدراسیون فوتبال خلع سلاح شد/ اورونوف جزء ۵ خارجی برتر فوتبال ایران است
بازگشت سیتی در برنابئو مقابل رئال/ پیروزی یوونتوس و آرسنال و توقف پاری سن ژرمن + فیلم
بازیکنان باتجربه نقش اساسی در برد‌های این هفته داشتند/ امید به گل و خلق موقعیت کمتر شده است
تبدیل «مظلوم» به «ظالم» در ۶ ماه تضمینی!
علی نژاد: افتخار می‌کنیم که یک دختر ورزشکار پیش‌رو دیپلماسی ورزش ایران باشد
بیانیه باشگاه استقلال در مورد دیدار با ملوان صادر شد
آخرین اخبار
بیانیه باشگاه استقلال در مورد دیدار با ملوان صادر شد
علی نژاد: افتخار می‌کنیم که یک دختر ورزشکار پیش‌رو دیپلماسی ورزش ایران باشد
تبدیل «مظلوم» به «ظالم» در ۶ ماه تضمینی!
بازگشت سیتی در برنابئو مقابل رئال/ پیروزی یوونتوس و آرسنال و توقف پاری سن ژرمن + فیلم
بازیکنان باتجربه نقش اساسی در برد‌های این هفته داشتند/ امید به گل و خلق موقعیت کمتر شده است
پرسپولیس از سوی فدراسیون فوتبال خلع سلاح شد/ اورونوف جزء ۵ خارجی برتر فوتبال ایران است
خسروی وفا: آقایی افتخار ایران است
پیام وزیر ورزش و جوانان به مناسبت عضویت ثریا آقایی در کمیته بین‌المللی المپیک (IOC)
زارع: به دنبال سه امتیاز بودیم و بازی بسته انجام ندادیم
سرمربیان تیم‌های ملی ساندا و تالو معرفی شدند
آقایی: عضویت در کمیسیون ورزشکاران IOC یک افتخار ملی است
علی نژاد: ایران بازیگر ورزش دنیا شد
ساپینتو: نتیجه تساوی با ملوان عالی نبود/ فقط عدالت می‌خواهم
نویدکیا: ۳ امتیاز خیلی مهم را مقابل آلومینیوم کسب کردیم
شروع جباری در مس با تساوی/ فولاد یحیی خیال بردن ندارد
توقف استقلال مقابل ملوان/ آبی پوشان از صدر جدول دور شدند + فیلم
پایان کار تیم ملی هندبال زنان در قهرمانی جهان
پیروزی شاگردان عطایی مقابل شهرداری ارومیه؛ مهرگان در تهران باخت
فجر سپاسی ۱ - ۲ چادرملو/ شاگردان اخباری به رده چهارم صعود کردند + فیلم
آلومینیوم اراک ۰ - ۱ سپاهان/ زردپوشان به صدر جدول بازگشتند + فیلم
تعویق بازی استقلال - فولاد هرمزگان در جام حذفی
طارمی یک قدم تا شکستن رکورد بزرگترین ستاره آسیا
نصیری مقدم به نقره بازی‌های پاراآسیایی جوانان رسید
موی‌تای به فهرست بازی‌های مسترز ابوظبی ۲۰۲۶ اضافه شد
آمار عالی گلزنی طارمی در المپیاکوس
دنیامالی: نمی‌گذاریم کرسی ایران در مجامع جهانی خدشه‌دار شود/ به فیفا اعتراض کردیم
هت‌تریک طلایی پاراوزنه‌برداری با درخشش رشیدی
اتفاق تلخ برای کشتی فرنگی ایران/ دوپینگ قهرمان امید‌های جهان مثبت شد
جدایی ماشاریپوف از استقلال به خاطر جام جهانی؟
دربی استقلال و پرسپولیس تجدید می شود