مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان گیلان از اجرای پویش یلدای مهربانی همزمان با طولانی‌ترین شب سال، در این استان خبر داد.

 باشگاه خبرنگاران جوان _ سیدمجتبی جلالی پور با اشاره به نزدیک بودن شب یلدا، گفت: پویش تهیه بسته‌های شب یلدا برای خانواده‌های نیازمند با عنوان «یلدای مهربانی» توسط کمیته امداد در استان گیلان برگزار می‌گردد.
وی، با بیان اینکه ایتام، زنان بی سرپرست و خانوار‌های بد سرپرست در اولویت برای توزیع این بسته‌های حمایتی قرار دارند، گفت: خیّران و نیکوکاران می‌توانند جهت مشارکت در این پویش، کمک‌های نقدی و غیر نقدی خود را به دفاتر کمیته امداد و مراکز نیکوکاری تحویل نمایند.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان گیلان، ضمن تقدیر از اعتماد و همراهی همیشگی حامیان و خیّرین، گفت: به منظور تسهیل در روش‌های پرداخت، مردم نوعدوست استان گیلان می‌توانند کمک‌های خود را به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۱۸۹۹۹۵۷۶۷۸ و یا شماره حساب ۰۱۰۹۳۵۲۱۷۶۰۰۴ که بدین منظور اختصاص داده شده، واریز نمایند.

جلالی پو، افزود: شماره گیری کد دستوری #۰۱۳*۸۸۷۷*  و یا ارسال عدد ۵ به سرشماره ۳۰۰۰۳۳۳۳۱۳ از دیگر روش‌های مشارکت در این پویش می‌باشد.

