معاون هماهنگ کننده ارتش با تاکید بر اینکه نزدیک به نیمی از سرمایه انسانی ارتش کارکنان وظیفه‌ای هستند که به صورت دوره‌ای جذب ارتش می‌شوند و دوره‌ خدمت وظیفه‌ عمومی خود را انجام می‌دهند، گفت: کارکنان وظیفه اساس کار انجام مأموریت ارتش هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان - امیر دریادار حبیب الله سیاری معاون هماهنگ کننده ارتش صبح چهارشنبه - ۱۹ آذر ۱۴۰۴ - در مراسم اختتامیه سومین دوره مسابقات مهارت آموزی کارکنان وظیفه ارتش عنوان کرد: ماموریت ارتش در ۳ کلید واژه دفاع از تمامیت ارضی کشور، حفظ استقلال کشور و دفاع از نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران خلاصه می‌شود و ارتش برای انجام این مأموریت حتماً نیازمندی‌هایی اعم از نیروی مناسب، کیفی، آموزش دیده و بامهارت و همچنین تجهیزات مناسب و به روز دارد اما در بین نیروی انسانی و تجهیزات، مهمترین مولفه قطعاً سرمایه انسانی است و این سرمایه انسانی است که می‌تواند کارهای بزرگ را انجام دهد و ما را به سمت خودکفایی ببرد.

وی گفت: در ارتش ۲ نوع سرمایه انسانی داریم که نوع اول کارکنان پایور هستند و نوع دوم که نزدیک به نیمی از سرمایه انسانی ارتش را شامل می‌شود، کارکنان وظیفه‌ای هستند که به صورت دوره‌ای جذب ارتش می‌شوند و دوره‌ی خدمت وظیفه‌ عمومی خود را انجام می‌دهند، اساس کار انجام مأموریت هستند و تزریق نیروهای جوان در مقاطع مختلف زمانی به توان رزمی ارتش دقیقاً خون تازه‌ای است که در رگ‌های ارتش تزریق می‌شود.

معاون هماهنگ کننده ارتش اظهار کرد: اگر گفته می‌شود که خدمت مقدس سربازی به این دلیل است که سرباز از تمامیت ارضی کشور، وطن، انقلاب و نظام جمهوری اسلامی ایران دفاع می‌کند.

دریادار سیاری گفت: فرماندهی کل قوا ارتش را با ۳ ویژگی می‌شناسند؛ اولین ویژگی انضباط، دومین ویژگی سلسله مراتب و سومین ویژگی سلامت کارکنان اعم از جسمی، روحی،ایمان، عقیده و ... است. منظور از انضباط فقط انضباط ظاهری و معنوی نیست بلکه انظباط در ارتش و سلسله مراتب جایی معنا پیدا می‌کند که وقتی فرمان و تدبیر فرماندهی معظم کل قوا دریافت می‌شود، در کمترین زمان ممکن به دستورالعمل تبدیل و در سلسله مراتب به سر پنجه‌ها ابلاغ شود. وقتی فرمان و تدبیر مهارت آموزی کارکنان وظیفه در کارکنان ارتش ابلاغ شد، این انضباط ارتش بود که آن را به دستورالعمل ابلاغ کرد و سرپنجه‌ها موضوع مهارت آموزی کارکنان وظیفه را به بهترین شکل انجام دادند و امروز ارتش بهترین وضعیت را در مهارت آموزی دارد.

وی ادامه‌داد: در ۸ سال گذشته قریب به ۷۰۰ هزار نفر از سربازان ارتش گواهینامه مهارت شغلی دریافت کردند و بیش از ۵۰۰ هزار نفر گواهینامه کسب دانش و مهارت‌های عمومی را دریافت کردند که این نتیجه‌ی انضباط و سلسله مراتب موجود در ارتش و همچنین ولایت مداری ارتش در اجرای فرامین فرماندهی کل قوا است. نتیجه‌ی این اقدامات آن می‌شود که اگر کارکنان وظیفه در طول مدت خدمت، اول آموزش‌های رزم مقدماتی را فرا می‌گیرند و سپس در یگان‌های عملیاتی ضمن انجام وظایف، آموزش‌هایی می‌بینند، برای آن است که مهارت‌های او افزایش یابد؛ اول مهارت سربازی و تخصصی در کاری که در نظام ارتش به او واگذار شده است را فرا می‌گیرد و می‌تواند کار اجرایی و پشتیبانی رزمی انجام دهد و در صحنه‌های نبرد حضور فعال داشته باشد. ما به چشم دیده‌ایم که کارکنان وظیفه در میدان نبرد به ویژه ۸ سال دفاع مقدس چگونه در میدان نبرد رزم کردند و جنگیدند؛ در عملیات بیت‌المقدس، در گرمای خوزستان ۲۶ روز مداومت عملیات داشتیم که اگر نیروی جوان نبود، این اتفاق نمی‌افتاد.

معاون هماهنگ کننده ارتش با بیان اینکه «توان کارکنان وظیفه باعث می‌شود بتوانیم مأموریت اصلی ارتش را به انجام برسانیم»، اظهار کرد: کارکنان وظیفه بدانند که آمادگی مهارت و توانمندی آنها باز دارندگی دفاعی کشور را افزایش می‌دهد. اگر کارکنان وظیفه ما که آینده سازان کشور هستند، در مدت سربازی یک حرفه‌ای را بیاموزند قطعاً می‌توانند در جامعه موثر باشند. برنامه‌ریزی برای مهارت آموزی کارکنان وظیفه به معنای پر کردن اوقات فراغت و جلوگیری از هدر رفتن زمان است با این کار قطعا جامعه ما پویا، متخصصان در جامعه فراوان و مشکلات جامعه برطرف می‌شود و به توسعه پایدار کشور در ابعاد اجتماعی و فرهنگی کمک می‌کند.

دریادار سیاری در پایان گفت: به همه دست‌اندرکاران در ارتباط با مهارت آموزی کارکنان وظیفه تبریک و خدا قوت می‌گویم.

منبع: ایسنا

