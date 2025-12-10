وزیر ورزش و جوانان گفت: قطعاً اجازه نخواهیم داد جایگاه و کرسی‌های ایران تحت‌تأثیر رفتار‌های غیرمسئولانه قرار گیرد. در همین زمینه، دستور داده‌ام که اعتراض رسمی جمهوری اسلامی ایران به فیفا اعلام شود.

 باشگاه خبرنگاران جوان - وزیر ورزش و جوانان در رابطه با انتخاب کشور میزبان مسابقات، آیا الزامات منشور المپیک در قبال همه کشور‌ها رعایت خواهد شد، اظهار داشت: هر کشوری که به‌عنوان میزبان یک رویداد بین‌المللی انتخاب می‌شود، موظف است منشور المپیک را رعایت کرده و شرایط برابر و عادلانه‌ای برای همه کشور‌ها فراهم کند. البته فراموش نکنیم مقام معظم رهبری نیز تأکید کرده‌اند که دولت آمریکا دولتی بدعهد است و معمولاً پایبندی چندانی به قوانین و منشور‌ها ندارد.

وی افزود: با این حال، ما تدابیر بسیار خوبی اندیشیده‌ایم و تمام دستگاه‌ها برنامه‌ریزی‌های لازم را انجام داده‌اند. امیدواریم در ۶ ماه آینده، با هماهنگی کامل، از تیم ملی حمایت کنیم تا با لطف خدا، برنامه‌ریزی دقیق و آماده‌سازی مناسب، ورزشکاران ما بتوانند در مسابقات پیش‌رو موفق ظاهر شوند. قطعاً اجازه نخواهیم داد جایگاه و کرسی‌های ایران تحت‌تأثیر رفتار‌های غیرمسئولانه قرار گیرد و پیگیری‌های لازم را چه در مجامع بین‌المللی و چه در داخل کشور انجام خواهیم داد تا تیمی منسجم و قدرتمند روانه رقابت‌ها شود. ان‌شاءالله خبر‌های خوبی برای مردم خواهیم داشت.

دنیامالی درباره اتفاقات مربوط به مسابقه تیم ملی ایران و مصر و اقدامات ایران در این رابطه نیز اظهار داشت: در همین زمینه، دستور داده‌ام که اعتراض رسمی جمهوری اسلامی ایران به فیفا اعلام شود. ما درباره مسائل اعتقادی هیچ‌گونه کوتاهی یا مصالحه‌ای نخواهیم داشت. علاوه بر این، در حال رایزنی با طرف مصری هستیم تا اعتراض مشترکی را در قالب همکاری دو کشور مطرح کنیم و اقدامات هماهنگ و مشترکی در این زمینه انجام دهیم.

منبع: ایرنا

برچسب ها: وزیر ورزش و جوانان ، جام جهانی فوتبال
