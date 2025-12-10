رئیس مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضائیه گفت: دادخواست‌های متعددی علیه عاملان اصلی جنایت حادثه تروریستی حرم شاهچراغ، به‌ویژه سردمداران دولت آمریکا که نقش آشکار در حمایت از تروریسم دارند، به شعبه ۵۵ دادگاه حقوقی بین‌المللی تهران تقدیم شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - حسن عبدلیان‌پور در آیین رونمایی از رأی محکومیت آمران و عاملان حمله تروریستی حرم مطهر شاهچراغ (ع) با تقدیر از همکاری دستگاه‌های امنیتی و حقوقی کشور، اظهار کرد: این پرونده با همراهی حرم مطهر، مرکز وکلا، سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات و سایر نهاد‌های مسئول با جدیت پیگیری شد و امروز نتیجه این تلاش‌ها به ثمر نشسته است.

او با تأکید بر ضرورت استمرار مطالبه حقوقی خانواده‌های شهدا و مجروحان تا دستیابی به نتیجه نهایی افزود: مقام معظم رهبری در این زمینه افق ۲۰ ساله‌ای ترسیم کرده و فرموده‌اند «یقه جنایتکاران را بگیرید و رها نکنید»؛ همین نگاه سبب شد روند اقدامات حقوقی با سرعت بیشتری دنبال شود.

عبدلیان‌پور تصریح کرد: تاکنون دادخواست‌های متعددی علیه عاملان اصلی این جنایت، به‌ویژه سردمداران دولت آمریکا که نقش آشکار در حمایت از تروریسم دارند، به شعبه ۵۵ دادگاه حقوقی بین‌المللی تهران تقدیم شده است.

رئیس مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضائیه همچنین از تلاش‌های قاضی حسین‌زاده، رئیس این شعبه، که با شجاعت و رویکرد انقلابی مدیریت پرونده را برعهده داشته، قدردانی کرد.

او ادامه داد: بیش از ۳۲۰ نفر از جانبازان و آسیب‌دیدگان این حادثه در پرونده حضور دارند و علاوه بر مطالبه خسارات مادی و معنوی، موضوع «اقدام متقابل» در حقوق بین‌الملل نیز علیه دولت آمریکا در حال پیگیری است.

عبدلیان‌پور از برگزاری سه دادگاه ویژه دیگر در استان‌های مختلف کشور علیه حامیان تروریسم خبر داد و گفت: این اقدام به دستور ریاست قوه قضائیه انجام می‌شود و هدف اصلی آن دفاع از حقوق ملت ایران در عرصه بین‌المللی است.

رئیس مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضائیه در پایان تأکید کرد: خون پاک شهدای حرم شاهچراغ هرگز فراموش نخواهد شد و روند پیگیری‌ها در محاکم قضائی جهان و در پیشگاه عدالت الهی ادامه خواهد یافت.

برچسب ها: دادخواست ، حادثه تروریستی ، حرم شاهچراغ شیراز ، مرکز وکلا قوه قضاییه ، دادگاه بین المللی
خبرهای مرتبط
سردار سلامی:
آرتین امروز قلب ما‌ست/ انقلاب با شرارت برخی فریب‌خورده ها آسیب نخواهد دید
شریفی:
وضعیت ۲ بیمار حادثه تروریستی حرم شاهچراغ (ع) نگران کننده است
اجتماع دانش‌آموزان به همراه خانواده در شیراز + تصاویر و فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
پیگیری حقوقی پرونده شاهچراغ تا محاکمه حامیان بین‌المللی ادامه دارد
امکان افزایش چندبرابری تجارت فارس و ازبکستان
دستگیری قاتل بلافاصله پس از وقوع قتل در شیراز
مصرف سالانه ۵۰ هزار تن قیر در راه‌های فارس
آغاز طرح نظارتی ویژه شب یلدا و روز مادر در بازار فارس
آخرین اخبار
آغاز طرح نظارتی ویژه شب یلدا و روز مادر در بازار فارس
مصرف سالانه ۵۰ هزار تن قیر در راه‌های فارس
دستگیری قاتل بلافاصله پس از وقوع قتل در شیراز
امکان افزایش چندبرابری تجارت فارس و ازبکستان
پیگیری حقوقی پرونده شاهچراغ تا محاکمه حامیان بین‌المللی ادامه دارد
شیراز آماده‌باش کامل برای نخستین بارش پاییزی
استان فارس قطب قرآنی کشور است