حسن عبدلیانپور در آیین رونمایی از رأی محکومیت آمران و عاملان حمله تروریستی حرم مطهر شاهچراغ (ع) با تقدیر از همکاری دستگاههای امنیتی و حقوقی کشور، اظهار کرد: این پرونده با همراهی حرم مطهر، مرکز وکلا، سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات و سایر نهادهای مسئول با جدیت پیگیری شد و امروز نتیجه این تلاشها به ثمر نشسته است.
او با تأکید بر ضرورت استمرار مطالبه حقوقی خانوادههای شهدا و مجروحان تا دستیابی به نتیجه نهایی افزود: مقام معظم رهبری در این زمینه افق ۲۰ سالهای ترسیم کرده و فرمودهاند «یقه جنایتکاران را بگیرید و رها نکنید»؛ همین نگاه سبب شد روند اقدامات حقوقی با سرعت بیشتری دنبال شود.
عبدلیانپور تصریح کرد: تاکنون دادخواستهای متعددی علیه عاملان اصلی این جنایت، بهویژه سردمداران دولت آمریکا که نقش آشکار در حمایت از تروریسم دارند، به شعبه ۵۵ دادگاه حقوقی بینالمللی تهران تقدیم شده است.
رئیس مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضائیه همچنین از تلاشهای قاضی حسینزاده، رئیس این شعبه، که با شجاعت و رویکرد انقلابی مدیریت پرونده را برعهده داشته، قدردانی کرد.
او ادامه داد: بیش از ۳۲۰ نفر از جانبازان و آسیبدیدگان این حادثه در پرونده حضور دارند و علاوه بر مطالبه خسارات مادی و معنوی، موضوع «اقدام متقابل» در حقوق بینالملل نیز علیه دولت آمریکا در حال پیگیری است.
عبدلیانپور از برگزاری سه دادگاه ویژه دیگر در استانهای مختلف کشور علیه حامیان تروریسم خبر داد و گفت: این اقدام به دستور ریاست قوه قضائیه انجام میشود و هدف اصلی آن دفاع از حقوق ملت ایران در عرصه بینالمللی است.
رئیس مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضائیه در پایان تأکید کرد: خون پاک شهدای حرم شاهچراغ هرگز فراموش نخواهد شد و روند پیگیریها در محاکم قضائی جهان و در پیشگاه عدالت الهی ادامه خواهد یافت.