رئیس پلیس راه راهور فراجا نسبت با اشاره به انسداد جاده چالوس و تهران - شمال بر لزوم استفاده از زنجیرچرخ تاکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار احمد کرمی‌اسد رئیس پلیس راه راهور فراجا، تازه‌ترین گزارش وضعیت جاده‌های کشور را اعلام کرد. بر اساس این گزارش، محور چالوس و آزادراه تهران–شمال در مسیر رفت و برگشت تا ساعت ۱۲ ظهر امروز مسدود است و تردد در این مسیر‌ها به دلیل شرایط نامساعد جوی ممنوع اعلام شده است.

او در جزئیات بیشتر اظهار کرد: محور‌های پرتردد کشور، ترافیک سنگین در آزادراه قزوین – کرج از محدوده پایانه شهید کلانتری تا پل فردیس و همچنین در محور شهریار – تهران از شهریار تا شهرقدس گزارش شده است. در مقابل، تردد در محور‌های هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران–بومهن، آزادراه تهران – پردیس و آزادراه قزوین – رشت روان اعلام شده است.

به گفته رئیس پلیس راه راهور فراجا محور‌های هراز، چالوس و آزادراه تهران – شمال با بارش برف و باران همراه هستند و آزادراه قزوین–رشت نیز بارش باران دارد. سایر محور‌های شمالی کشور فعلاً فاقد مداخلات جوی هستند.

وی افزود: بارش گسترده برف و باران در محور‌های استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، زنجان، قزوین، مازندران، البرز، تهران، همدان، کردستان، لرستان و چهارمحال و بختیاری ادامه دارد.

همچنین محور‌های استان‌های گیلان، قم، مرکزی، اصفهان، کرمانشاه، خوزستان، ایلام و بوشهر با بارش باران مواجه‌اند. در حوزه محور‌های غیرشریانی نیز دوآب–بلده در رفت و برگشت و سروآباد – پاوه (گردنه تته) همچنان مسدود هستند.

رئیس پلیس راه فراجا با تأکید بر لزوم رعایت هشدار‌های پلیس راهور اعلام کرد: بنابر شرایط موجود و اعلام قبلی پلیس راهور، داشتن زنجیرچرخ برای تمامی خودرو‌هایی که قصد سفر در جاده‌ها دارند الزامی است و در صورت نداشتن زنجیرچرخ، هم از ادامه مسیر جلوگیری شده و هم رانندگان جریمه خواهند شد.

سردار کرمی اسد از رانندگان خواست پیش از آغاز سفر، وضعیت راه‌ها و شرایط جوی را بررسی کرده و از انجام سفر‌های غیرضروری در محور‌های برف‌گیر خودداری کنند.

منبع: پلیس راهور فراجا

برچسب ها: جاده چالوس ، زنجیر چرخ ، پلیس راه راهور
خبرهای مرتبط
ترافیک عادی در اکثر معابر پایتخت/ ترافیک سنگین در بهشت زهرا (س)
اعلام محدودیت‌های ویژه ترافیکی آخر هفته در محور‌های شمالی
افزایش ۴ درصدی فوتی‌های تصادفات در زمستان سال‌گذشته
هشدار پلیس درباره بارندگی و لغزندگی جاده‌ها در نیمه‌غربی کشور
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
سردار حسینی: یک‌بار برای همیشه باید بساط کاربری‌های غیرمجاز جمع شود!
ترافیک عادی در اکثر معابر پایتخت/ ترافیک سنگین در بهشت زهرا (س)
واژگونی خودروی پژو ۲۰۶ در برخورد زنجیره‌ای ۴ وسیله نقلیه در بزرگراه باقری
کیفیت هوای پایتخت در وضعیت «قابل قبول»
توسعه همکاری محیط زیستی ایران و نروژ/تاکید بر مقابله جهانی با آلودگی پلاستیک
آخرین اخبار
سردار حسینی: یک‌بار برای همیشه باید بساط کاربری‌های غیرمجاز جمع شود!
توسعه همکاری محیط زیستی ایران و نروژ/تاکید بر مقابله جهانی با آلودگی پلاستیک
کیفیت هوای پایتخت در وضعیت «قابل قبول»
ترافیک عادی در اکثر معابر پایتخت/ ترافیک سنگین در بهشت زهرا (س)
واژگونی خودروی پژو ۲۰۶ در برخورد زنجیره‌ای ۴ وسیله نقلیه در بزرگراه باقری
افزایش اعتبار و شارژ کالابرگ دهک‌های اول تا سوم از شنبه
بررسی وضعیت بازار ارز با حضور مدنی‌زاده، فرزین و جمعی از اقتصاددانان
لغو اجرای طرح زوج و فرد از درب منزل در پایتخت از فردا/ فعالیت اصناف به روال عادی برگشت
آنچه باید درباره مدیران کاروان‌های حج تمتع ۱۴۰۵ بدانید؟
لغزندگی معابر تهران به‌دلیل بارش باران و عدم دید کافی/ رانندگان با احتیاط برانند
مادران و همسران شهدا صاحبان واقعی جایگاه بهشتی هستند
میانگین سن بازنشستگی ۵۲ سال است
موحدی: انتخابات ۱۴۰۵ در بستر امنیت و مشارکت گسترده برگزار خواهد شد
ریشه مشکلات اقتصادی کشور؛ از ساختار نامتوازن نظام مالیاتی تا عدم هدایت صحیح نقدینگی
انتقاد تند زاکانی از تصمیم کارگروه اضطرار برای تداوم اجرای طرح زوج و فرد
اکران ۱۵۱ سازه شهری در پایتخت برای روز زن و میلاد حضرت زهرا (س)
اطلاعات نسخه‌های الکترونیک در دسترس بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی است
بنیاد امور بیماری‌های خاص به مطالبات بیماران پروانه‌ای پاسخی نمی دهد
«نگار آسمانی» به فرهنگسرا‌های پایتخت می‌آید
تداوم محدودیت ترافیکی زوج و فرد در پایتخت
توجه به روایت‌گری زندگی شهدا به ویژه شهدای نخبه علمی
دستور جلب مجدد ۷ محکوم متواری پرونده چای دبش صادر شد
توضیح استاندار تهران درباره نحوه تصمیم‌گیری برای تعطیلی
انسداد چالوس و تهران - شمال/ ترافیک سنگین و الزام داشتن زنجیرچرخ در جاده‌ها
۵ استان درگیر سیل، آبگرفتگی و کولاک شدند/ امدادرسانی هلال‌احمر به بیش از ۲ هزار نفر
سردار حسینی: طرح زوج‌وفرد راه‌حل نهایی آلودگی هوا نیست