رئیس پلیس راه راهور فراجا نسبت با اشاره به انسداد جاده چالوس و تهران - شمال بر لزوم استفاده از زنجیرچرخ تاکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار احمد کرمی‌اسد رئیس پلیس راه راهور فراجا، تازه‌ترین گزارش وضعیت جاده‌های کشور را اعلام کرد. بر اساس این گزارش، محور چالوس و آزادراه تهران–شمال در مسیر رفت و برگشت تا ساعت ۱۲ ظهر امروز مسدود است و تردد در این مسیر‌ها به دلیل شرایط نامساعد جوی ممنوع اعلام شده است.

او در جزئیات بیشتر اظهار کرد: محور‌های پرتردد کشور، ترافیک سنگین در آزادراه قزوین – کرج از محدوده پایانه شهید کلانتری تا پل فردیس و همچنین در محور شهریار – تهران از شهریار تا شهرقدس گزارش شده است. در مقابل، تردد در محور‌های هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران–بومهن، آزادراه تهران – پردیس و آزادراه قزوین – رشت روان اعلام شده است.

به گفته رئیس پلیس راه راهور فراجا محور‌های هراز، چالوس و آزادراه تهران – شمال با بارش برف و باران همراه هستند و آزادراه قزوین–رشت نیز بارش باران دارد. سایر محور‌های شمالی کشور فعلاً فاقد مداخلات جوی هستند.

وی افزود: بارش گسترده برف و باران در محور‌های استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، زنجان، قزوین، مازندران، البرز، تهران، همدان، کردستان، لرستان و چهارمحال و بختیاری ادامه دارد.

همچنین محور‌های استان‌های گیلان، قم، مرکزی، اصفهان، کرمانشاه، خوزستان، ایلام و بوشهر با بارش باران مواجه‌اند. در حوزه محور‌های غیرشریانی نیز دوآب–بلده در رفت و برگشت و سروآباد – پاوه (گردنه تته) همچنان مسدود هستند.

رئیس پلیس راه فراجا با تأکید بر لزوم رعایت هشدار‌های پلیس راهور اعلام کرد: بنابر شرایط موجود و اعلام قبلی پلیس راهور، داشتن زنجیرچرخ برای تمامی خودرو‌هایی که قصد سفر در جاده‌ها دارند الزامی است و در صورت نداشتن زنجیرچرخ، هم از ادامه مسیر جلوگیری شده و هم رانندگان جریمه خواهند شد.

سردار کرمی اسد از رانندگان خواست پیش از آغاز سفر، وضعیت راه‌ها و شرایط جوی را بررسی کرده و از انجام سفر‌های غیرضروری در محور‌های برف‌گیر خودداری کنند.

منبع: پلیس راهور فراجا