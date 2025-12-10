آغاز طرح نظارتی ویژه شب یلدا و روز مادر در بازار فارس

باشگاه خبرنگاران جوان - سید ابراهیم قاسمی، مدیر بازرسی اتاق اصناف مرکز استان فارس در نشست این اتاق با اشاره به فرارسیدن سالروز ولادت حضرت زهرا (س)، روز مادر و همچنین نزدیکی شب یلدا اعلام کرد: به منظور ارائه خدمات مطلوبتر به مردم در بازار، طرح نظارتی ویژه این مناسبتها از ۱۷ آذر آغاز شده و تا اول دیماه ادامه خواهد داشت.
او افزود: این طرح با همکاری اتاق اصناف مرکز استان فارس، کارشناسان اتحادیههای صنفی شیراز، ادارهکل تعزیرات حکومتی فارس، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، جهاد کشاورزی، دانشگاه علوم پزشکی و سازمان بسیج اصناف و بازاریان سپاه فجر فارس در قالب گشتهای مشترک صبح و عصر اجرا میشود.
قاسمی با اشاره به صنوف هدف این طرح گفت: نظارت بر واحدهای عرضه آجیل و خشکبار، میوه و ترهبار، مواد پروتئینی، خرازان، گلفروشان، قنادان، فروشندگان کیف و کفش، پارچه، پوشاک و آرایشگران زنانه در دستور کار قرار دارد و نرخ عرف و پیشنهادی برای برخی اقلام از جمله آجیل و گل نیز تهیه شده است.
او خاطرنشان کرد: پیش از آغاز طرح، جلسات توجیهی با اتحادیههای صنفی برگزار شد و مقرر گردید اعضا نسبت به درج قیمت، ارائه فاکتور خرید به بازرسان و نصب نرخنامه اقدام کنند.
مدیر بازرسی اتاق اصناف مرکز فارس هدف اصلی این طرح را جلوگیری از گرانفروشی، کمفروشی و تخلفات بهداشتی دانست و افزود: این طرح با مشارکت ۳۵۰ بازرس در قالب اکیپهای دو نفره اجرا میشود.
قاسمی ادامه داد: در سطح شهر شیراز علاوه بر دفتر مرکزی واحد بازرسی، دفاتر مستقر در منطقه شمالغرب (صدرا) و بازار وکیل نیز در اجرای این طرح فعال هستند و آمادگی کامل برای ارائه خدمات به کسبه و مردم دارند.
او درباره برخورد با تخلفات احتمالی گفت: پروندههای صنفی از طریق سامانه به ادارهکل تعزیرات حکومتی فارس ارسال و در کوتاهترین زمان در شعب ویژه بررسی میشود. همچنین تیمهای بازرسی در مراکز عمده خرید کالا و میدان میوه و ترهبار مستقر هستند و شهروندان میتوانند شکایات خود را از طریق شمارههای ۳۲۳۴۰۰۰۰ و ۱۲۴ ثبت کنند.
مدیر بازرسی اتاق اصناف مرکز فارس در پایان تأکید کرد: از کسبه متدین انتظار میرود همچون گذشته با رعایت قوانین صنفی در جهت رفاه مردم و ارائه خدمات شایسته اقدام کنند.
منبع: اتاق اصناف فارس