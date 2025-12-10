با آغاز اجرای طرح توزیع شیر رایگان در مدارس ابتدایی استان البرز، بیش از ۲۲۰ هزار دانش‌آموز در این مقطع تحت پوشش این برنامه قرار گرفتند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری -   شعبانی مدیرکل آموزش و پرورش استان در حاشیه مراسم آغازین این طرح که در مدرسه ابتدایی فاطمه الزهرا (س) مهرشهر برگزار شد گفت:پس از مدت‌ها برنامه‌ریزی، امروز موفق شدیم توزیع شیر را در مدارس ابتدایی استان آغاز کنیم. از میان ۵۱۵ هزار دانش‌آموز البرزی، حدود ۲۲۰ هزار نفر در مقطع ابتدایی هستند که از این طرح بهره‌مند خواهند شد.

وی افزود:توزیع شیر در ۳۸ نوبت و به‌صورت هفته‌ای دو بار انجام می‌شود و در مجموع حدود هشت میلیون بسته شیر بین دانش‌آموزان توزیع خواهد شد. هدف ما فرهنگ‌سازی برای مصرف مستمر شیر در خانواده‌هاست؛ ماده غذایی سالمی که می‌تواند از بروز بسیاری از بیماری‌ها در آینده جلوگیری کند.

 معاون فنی معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی البرز با اشاره به اهمیت مصرف لبنیات در سنین رشد گفت:شیر یک وعده غذایی کامل است و ارزش تغذیه‌ای بسیار بالایی دارد. برای دانش‌آموزان مقطع ابتدایی که در سن رشد قرار دارند، مصرف منظم شیر برای پیشگیری از پوکی استخوان و سوءتغذیه ضروری است. توصیه می‌کنیم دانش‌آموزان این وعده مهم را در صبحانه یا میان‌وعده روزانه خود قرار دهند.

طرح توزیع شیر در مدارس ابتدایی البرز با هدف ارتقای سطح تغذیه، بهبود شاخص‌های سلامت و تقویت فرهنگ استفاده از لبنیات در میان خانواده‌ها اجرا می‌شود.

