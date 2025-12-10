باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا معیریپور مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان قزوین گفت: بارش باران از ساعات پایانی شب گذشته تاکنون در سطح مسیرهای ارتباطی استان آغاز شده و این بارشها در گردنههای آوج، رودبار الموت، قسطینلار و بهرامآباد با شدت بیشتری همچنان ادامه دارد.
وی با اعلام تداوم بارشها افزود: در منطقه رودبار الموت علاوه بر بارش برف، مهگرفتگی شدید و کاهش محسوس دید گزارش شده است.
معیری پور گفت: با توجه به لغزندگی سطح جادهها، رعایت فاصله طولی مناسب، پرهیز از شتابزدگی و حرکت با سرعت ایمن برای رانندگان ضروری است.
وی اضافه کرد: هماکنون علاوه بر بارش برف در گردنههای استان، بارش باران نیز در تمام محورهای مواصلاتی جریان دارد، بنابراین همراه داشتن تجهیزات زمستانی، توجه به توصیههای ایمنی و احتیاط مضاعف هنگام رانندگی از سوی رانندگان الزامی است.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان قزوین با اشاره به آمادهباش نیروهای راهداری خاطرنشان کرد: در گردنه آوج، ۳ تیم راهداری با ۸ دستگاه ماشینآلات و در محورهای الموت نیز ۴ تیم راهداری با ۱۵ دستگاه ماشینآلات سنگین و نیمهسنگین بهصورت مستمر در حال اجرای عملیات نمکپاشی و برفروبی هستند.
وی از شهروندان و رانندگان خواست تا حد امکان از انجام سفرهای غیرضروری پرهیز کنند و در صورت ضرورت سفر، پیش از حرکت با تماس با سامانه ۱۴۱ از آخرین وضعیت جوی و ترافیکی محورهای کشور و استان اطلاع حاصل کنند.
راهداری