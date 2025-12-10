شهردار اردکان، از احداث یک شهربازی روباز استاندارد در مجموعه پارک ملی سیاه کوه اردکان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ فلاحتی- احمدرضا متالهی شهردار اردکان، با اشاره به اجرای پروژه‌های عمرانی و خدماتی در سطح شهر گفت: شهرداری نهادی است که بیشترین ارتباط مستقیم را با زندگی روزمره مردم دارد و خدمات آن به‌طور مستقیم بر کیفیت زندگی شهروندان اثر می‌گذارد. رسانه‌ها در این میان نقش مهمی دارند؛ چراکه بسیاری از مشکلات و مطالبات مردم تنها از طریق اطلاع‌رسانی رسانه‌ها به شهرداری منتقل می‌شود. با این حال، ما نیازمند رابطه‌ای دوطرفه هستیم تا هم مردم در جریان سیاست‌ها و اقدامات شهرداری قرار گیرند و هم با همکاری و آموزش، در پیشبرد امور شهری مشارکت داشته باشند.

وی از احداث یک شهربازی روباز استاندارد در این مجموعه خبر داد و افزود: این شهربازی در راستای افزایش نشاط اجتماعی و ارتقای فضا‌های تفریحی خانواده‌ها طراحی شده و به زودی در اختیار شهروندان قرار خواهد گرفت.

متالهی با اشاره به اهمیت حفظ بافت تاریخی اردکان بیان کرد: این بافت یکی از غنی‌ترین نمونه‌های معماری خشت و گل در کشور است و حفاظت و سامان‌دهی آن نه‌تنها یک وظیفه تاریخی، بلکه بستری مهم برای رونق گردشگری محسوب می‌شود.

وی با اشاره به جایگاه ویژه اردکان در استان یزد و کشور افزود: اردکان فراتر از یک شهرستان دیده می‌شود؛ شهری با پیشینه علمی، فرهنگی و اجتماعی ارزشمند که همواره مورد توجه مسئولان و مردم در سطح ملی و حتی فراتر از مرز‌ها بوده است. همین جایگاه، مسئولیت ما را سنگین‌تر می‌کند و ایجاب می‌کند که بیش از پیش به توسعه و آبادانی شهر بیندیشیم.

شهردار اردکان اعلام کرد: تاکنون بیش از ۶۰ میلیارد تومان برای احداث فاز اول پارک بزرگ اردکان هزینه شده که شامل مسیر‌های پیاده‌روی، فضا‌های سبز و آب‌نما‌ها است.

شهردار اردکان در ادامه گزارشی از عملکرد دوره ششم مدیریت شهری ارائه کرد و گفت: اکنون بیش از چهار سال از آغاز دوره ششم شهرداری می‌گذرد. در این مدت پروژه‌های متعددی در حوزه‌های مختلف اجرا شده است. از جمله می‌توان به ساماندهی بازارچه تاریخی شریف‌آباد برای رونق گردشگری، احداث پارک سلامت، کف‌سازی و بدنه‌سازی در محلات قدیمی و اجرای جشن‌های مردمی برای بهره‌برداری از پروژه‌ها اشاره کرد.

وی درباره پروژه‌های بزرگ شهری نیز توضیح داد: پارک کوهستان یکی از مهم‌ترین طرح‌هایی بود که سال‌ها مورد انتظار مردم بود. خوشبختانه با تلاش همکاران شهرداری، بخش‌های مختلف این مجموعه از جمله باغ ایرانی، آبشار، دریاچه و سالن‌های تفریحی تکمیل شد. نکته مهم این است که بخش عمده این کار‌ها با توان داخلی شهرداری و نیرو‌های خودمان انجام شد، بدون آنکه هزینه‌های سنگین مشاوره و پیمانکاری تحمیل شود.»

متالهی در بخش دیگری از سخنان خود به اجرای فاز دوم بلوار شهید بهشتی اشاره کرد و گفت: این پروژه با وجود سختی‌های فراوان و مخالفت‌های اولیه، با اصرار شهرداری به سرانجام رسید. در این طرح مسیر دوچرخه نیز پیش‌بینی شده تا شهروندان بتوانند با امنیت بیشتری از این وسیله استفاده کنند. ایجاد مسیر‌های ایمن برای دوچرخه‌سواری نیازمند فرهنگ‌سازی است و ما تلاش کرده‌ایم زیرساخت لازم را فراهم کنیم.

وی درباره طرح‌های فضای سبز نیز اظهار داشت: در حوزه فضای سبز، تلاش شد گونه‌های مناسب با شرایط اقلیمی اردکان انتخاب شوند. حتی درخت خرما با بهترین کیفیت تهیه و کاشته شد، اما به دلیل ناسازگاری با شرایط محیطی رشد مطلوبی نداشت. با این حال، گونه‌های دیگری که سایه‌انداز مناسبی دارند جایگزین شدند تا فضای شهری زیباتر و مطلوب‌تر شود.

شهردار اردکان تأکید کرد: شهرداری اردکان در مسیر توسعه پایدار حرکت می‌کند. پروژه‌های عمرانی و گردشگری نه‌تنها نیاز‌های امروز شهروندان را پاسخ می‌دهد، بلکه زمینه‌ساز آینده‌ای روشن برای اردکان خواهد بود. امیدوارم با همراهی مردم و رسانه‌ها بتوانیم این مسیر را با قدرت ادامه دهیم.