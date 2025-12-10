امام جمعه خنج با تأکید بر جایگاه والای زن در اسلام گفت: ورود زن به زندگی مردم نشانه تکامل جامعه است و محبت اهل بیت(ع) باید امروز نیز الگوی زندگی اجتماعی و دینی باشد.

باشگاه خبرنگاران جوان - شیخ عبدالصمد ابونجمی امام جمعه اهل سنت شهرستان خنج در همایش ریحانهالنبی که در شهرستان مهر برگزار شد، اظهار کرد: جایگاه زن جایگاه بزرگی است و این روز را بزرگ میدانیم. دین خدا با بزرگانش تقویت پیدا میکند و همانگونه که پیامبر اکرم(ص) فرمودند، نیمه دین انسان با ازدواج کامل میشود، یعنی حضور زن در زندگی مردم نشانه تکامل اوست.
او با اشاره به نقش دختران پیامبر اسلام(ص) در تاریخ افزود: حضرت زینب(س) نخستین دختر پیامبر بود که مصائب بسیاری را تحمل کرد و در جنگ بدر به اسارت درآمد. دختر دوم پیامبر، رقیه، پیش از بعثت به دنیا آمد. امکلثوم سومین دختر پیامبر بود که چند سال از حضرت فاطمه(س) بزرگتر بود. حضرت فاطمه(س) نیز آخرین دختر رسول خدا بود که 13 سال در کنار پدر در مکه زندگی کرد و پس از جنگ بدر ازدواج مبارک با امام علی(ع) انجام شد.
امام جمعه خنج خاطرنشان کرد: محبتی که در آن زمان میان اهل بیت(ع) و جامعه ایجاد شد باید امروز نیز درسآموز ما باشد و در زندگی اجتماعی و دینی خود از آن الگو بگیریم.
جشنواره ریحانهالنبی پیوند فرهنگ و معارف اسلامی است
بهزاد مریدی مدیرکل میراث فرهنگی استان فارس گفت: نهمین سال است که به نام بانوی دو عالم حضرت زهرا(س) گرد هم آمدهایم. این جشنواره از سال ۹۵ آغاز شد و هر سال با موضوعی تازه در حوزه معارف اسلامی برگزار شده است.
او افزود: در سالهای گذشته سفیران قرآنی، نهجالبلاغه در اندیشه اسلامشناسان، قرآن از منظر جهان اسلام و رسالهالحقوق محور برنامهها بودند و امسال نیز صحیفه سجادیه موضوع اصلی جشنواره است.
مریدی تأکید کرد: حضور سفیران قرآنی، ادیبان و فضلا در این رویداد نشاندهنده جایگاه والای حضرت زهرا(س) در فرهنگ و اندیشه اسلامی است و جشنواره ریحانهالنبی توانسته پیوندی میان فرهنگ، هنر و معارف دینی ایجاد کند.
فرهنگ ایران با آموزههای حضرت زهرا (س) و اهل بیت پیوند خورده است
احمد مسجدجامعی، وزیر اسبق فرهنگ و ارشاد اسلامی در همایش ریحانهالنبی شهرستان مهر، اظهار کرد: حضرت زهرا (س) وجوه متعددی دارد که بخشی از آن با فرهنگ این سرزمین عجین شده و ما را در پیوستگی تاریخ ایران قرار میدهد.
او با اشاره به سابقه تمدنی ایران افزود: ایران بیش از هزار و ۴۰۰ سال تمدن دارد و ایرانیان هرگز مشرک نبودهاند. نمایندگان زرتشتی به عنوان پیروان ادیان الهی در مجلس شورای اسلامی حضور دارند و در تاریخ ایران هیچگاه بتخانهای وجود نداشته است. برخی بزرگان نیز کوروش، بنیانگذار تمدن ایران را از جمله شخصیتهایی میدانند که نام مبارکشان در قرآن کریم آمده است. همچنین فردوسی حکیم، روایتگر تاریخ ایران، به تعبیر آیتالله جوادی آملی شایسته عنوان حکیم است، زیرا ملاک سخنش خرد است.
مسجدجامعی ادامه داد: ایران در جهان به سرزمین شعر شناخته میشود و در میان شاعران، فردوسی جایگاه ویژهای دارد که بر خرد تأکید میکند. در چنین فضایی، گفتار پیامبر اسلام (ص) تجلی فرهنگی یافته و ایرانیان محبت اهل بیت (ع) را برگزیدهاند.
او خاطرنشان کرد: ایرانیان دین اسلام را پذیرفتند، اما سیاستهای اعراب، روم و شرق و غرب را نپذیرفتند. آنچه پذیرفته شد، سیادت کسانی بود که شایسته بودند. دانش، جوانمردی و شیوه زندگی را از اهل بیت (ع) آموختیم و اگر بخواهیم ایران را توصیف کنیم، بخشی از آن در شعر جلوهگر میشود. وزیر اسبق دولت اصلاحات گفت: با بیان اینکه محوریت صلوات خاصه فاطمه (س)، بیان کرد:، اما قطعا پیامبر (ص) بالاتر است، اما نقطه وصل امامت و رسالت زهرای مرضیه (س) است، این سر پنهان است.
مسجدجامعی افزود: گرایشهای دینی در حوزههای مختلف کاهش پیدا کرده، اما در مورد دوست داری اهل بیت (ع) کاهش پیدا نکرده است نکتهای است که میتوانیم آن را محور وحدت قرار دهیم، ایران دوستی و اعتقاد به این خاندان کاهش پیدا نکرده است، ایرانیان این خاندان را در فرهنگ خود آوردهاند و آن را یگانه کردهاند.
همایش ریحانهالنبی نماد وحدت و همدلی در جنوب کشور
مصطفی غلامپور فرماندار شهرستان مهر، این رویداد را فرصتی برای نمایش وحدت و همدلی مردم جنوب کشور دانست و از تلاشهای حجتالاسلام والمسلمین موسوی لاری در برگزاری این همایش قدردانی کرد.
او گفت: حجتالاسلام والمسلمین موسوی لاری نعمتی بزرگ برای منطقه جنوب هستند که هر ساله خود میزبان این برنامهاند.
فرماندار شهرستان مهر با اشاره به وقفه چندساله برگزاری این همایش به دلیل شیوع کرونا افزود: امسال شهرستان مهر بار دیگر به عنوان نماد وحدت میزبان جمعی از محبان اهل بیت (ع) شد و این سنت ارزشمند در آینده نیز ادامه خواهد یافت.
غلامپور همچنین از مشارکت گسترده مردمی در برگزاری این رویداد خبر داد و گفت: یک بسیج عمومی و مردمی برای برگزاری باشکوه همایش شکل گرفت که خوشبختانه به نتیجه رسید.
فرماندار مهر در ادامه به آغاز به کار نمایشگاه حصیربافی با حضور هنرمندان شش استان همجوار اشاره کرد و آن را رویدادی میمون برای شهرستان دانست.
او همچنین برگزاری جشنواره صنایع دستی را ابتکار مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری فارس عنوان کرد و از تلاشهای او به عنوان دبیر همایش ریحانهالنبی در سالهای اخیر قدردانی کرد.
کوثر کثرتی هدایت شده در سایه وحدت است
آیتالله جوادی آملی در پیام خود به همایش «ریحانهالنبی» با تبیین مفهوم کوثر گفت: کوثر تنها کثرت نیست، بلکه کثرتی است که تحت هدایت رهبران بزرگ و در مسیر وحدت قرار دارد؛ تفاوت آن با تکاثر در همین نکته اساسی است.
وی در این پیام تأکید کرد: کثرتی که در آن منفعت باشد و افراد قلیل آن را رهبری کنند، کوثر نام دارد. این کثرت، تودهای رها و بیسامان نیست، بلکه جمعیتی است که با رهبری خردمندان و بزرگان هدایت میشود.
آیتالله العظمی جوادی آملی افزود: کوثر با تکاثر تفاوت دارد؛ تکاثر صرفاً افزایش عددی و بیهدف است، اما کوثر کثرتی است که زیرمجموعه وحدت و هدایت عزیزان راهنما قرار میگیرد، چنین کثرتی میتواند منشأ برکات علمی، فرهنگی و اجتماعی باشد.
او با اشاره به نقش بخشهای مختلف جامعه خاطرنشان کرد: شایسته است که بخشهای علمی، میانی و توده مردم، بهویژه در حوزههای فرهنگی، در این مسیر قرار گیرند، خوشبختانه در سالهای اخیر شاهد اوجگیری این حرکت در میان مردم بودهایم.
آیتالله جوادی آملی با تأکید بر ضرورت حفظ کوثر گفت: کوثر تنها کثرت نیست، بلکه کثرتی است که با هدایت بزرگان و انتقال علم به دیگران معنا پیدا میکند؛ اگر این تراوش علمی به جامعه نرسد، کوثر تحقق نمییابد.
او در ادامه پیام خود خاطرنشان کرد: کوثر عبارت است از گروهی که افراد فراوانی را تربیت میکنند و این تربیت باید به دیگران منتقل شود. اگر علم و هدایت در حصار خود باقی بماند و به جامعه نرسد، کوثر نیست.
آیتالله جوادی آملی افزود: باید توجه داشت که باسواد بودن جرم نیست و تکرار سخنان دیگران نیز به معنای سواد واقعی نیست. علم زمانی ارزشمند است که انسان را به تعالی برساند و او را از معصیت دور کند.
او با اشاره به ضرورت حرکت به سوی رشد معنوی گفت: همه ما دعوت شدهایم که به سوی تعالی گام برداریم. این مسیر، همان راهی است که قرآن و بزرگان دین برای ما ترسیم کردهاند و باید با جدیت در آن حرکت کنیم.
آیتالله جوادی آملی با تأکید بر جایگاه علم گفت: عالمان وارثان انبیا هستند و با سرمایه علمی میتوانند مردم را به سوی تعالی دعوت کنند؛ این سرمایه نباید از دست برود.
او در ادامه پیام خود خاطرنشان کرد: کسی که مایه علمی نداشته باشد، نمیتواند کار فاطمی را برقرار کند و تنها ادعای تعالی دارد.
منبع: همایش ریحانه النبی