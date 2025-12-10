باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - روزنامه BT گزارش داد که دانمارک برای اولین بار، در یک ارزیابی اطلاعاتی جدید، آمریکا را در فهرست تهدید‌ها علیه این کشور قرار خواهد داد.

روزنامه دانمارکی برلینگسکه گزارش داد که «آمریکا برای اولین بار به عنوان یک منبع منفی در نقشه تهدید دانمارک که توسط سرویس‌های اطلاعاتی این کشور تهیه شده است، فهرست شده است.»

طبق این سند، آمریکا اکنون از قدرت اقتصادی و فناوری خود به عنوان ابزاری برای فشار، از جمله علیه متحدان و شرکای خود، استفاده می‌کند.

به گفته رسانه‌های دانمارکی، روسیه و چین نیز در کنار آمریکا به عنوان تهدید برای امنیت دانمارک فهرست شده‌اند. با این حال، توماس ارنکل، رئیس اطلاعات نظامی دانمارک، تایید کرد که کپنهاگ هنوز واشنگتن را قوی‌ترین متحد خود و ضامن اصلی امنیت اروپا می‌داند.

این تحول در بحبوحه اظهارات مکرر دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، مبنی بر اینکه گرینلند باید بخشی از آمریکا شود، صورت می‌گیرد و بر اهمیت استراتژیک آن برای امنیت ملی آمریکا و مقابله با تهدیدها، از جمله در برابر چین و روسیه، تأکید می‌کند.

از سوی دیگر، موته اگده، نخست وزیر سابق گرینلند، پاسخ داد که این جزیره فروشی نیست و هرگز فروشی نخواهد بود، در حالی که ترامپ از تعهد به عدم استفاده از نیروی نظامی برای تصرف گرینلند خودداری کرد.

شایان ذکر است که گرینلند تا سال ۱۹۵۳ مستعمره دانمارک بود و همچنان بخشی از پادشاهی دانمارک است، اما در سال ۲۰۰۹ به خودگردانی با امکان خودمدیریتی و انتخاب مستقل در سیاست داخلی دست یافت.

منبع: آر تی