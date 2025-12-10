با شدت گرفتن فعالیت سامانه بارشی در کردستان، از شب گذشته برخی شهر‌های استان سفیدپوش شد و چهره زمستانی گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان-کارشناس اداره هواشناسی استان اظهارکرد:  بر اساس گزارش اداره هواشناسی سامانه بارشی فعال که از دو روز گذشته وارد استان شده، تاکنون بیشترین بارش را در ایستگاه بولحسن بانه با ۲۱۷ میلی متر، به ثبت رساند.

وی افزود:  در مریوان نیز ۱۸۹ میلی متر به ثبت رسیده و شهر بانه نیز ۱۳۹ میلی متر بارش تجربه کرد

خسرو سیف‌پناهی بیان کرد:  ایستگاه‌های سلین ۱۳۷ میلی متر سرو آباد ١١٤ سقز ۱۱۰ میلی متر بارش گزارش شد.

کارشناس اداره هواشناسی استان گفت:  شب گذشته نیز شرق استان یعنی شهرستان‌های بیجار دهگلان و قروه در دامنه این موج بارشی قرار گرفت و این موج بارشی همچنان در استان فعال است.

وی گفت:  بارش‌ها در ارتفاعات مناطق سردسیر و گردنه‌های استان بصورت برف است و مه غلیظ کاهش دید افقی در جاده‌های استان را در پی داشته است.

سیف پناهی گفت:  اواخر وقت امروز از شدت فعالیت سامانه بارشی کاسته می‌شود و از فردا تا شنبه بارش‌ها به صورت پراکنده عمدتاً در نیمه جنوبی استان بصورت رگباری ادامه پیدا می‌کند.

به گفته وی هواشناسی پیش بینی کرده از روز شنبه سامانه سرد جدیدی نیمه غربی استان در برخواهد گرفت.

