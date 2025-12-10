امروز در مراسمی به مناسبت نکو داشت روز جهانی داوطلب از جمعی از داوطلبان فعال جمعیت هلال احمر گیلان تجلیل شد.‌

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سمیه بشارتی _  هادی سلیمی مدیر عمل جمعیت هلال احمر گیلان امروز در آیین نکو داشت روز جهانی داوطلب در سالن الغدیر استانداری گیلان گفت:  گیلان جزء پنج استان برتر کشور در امر خدمت رسانی هلال احمر است‌.‌


مدیر عمل جمعیت هلال احمر گیلان با بیان اینکه از آذر سال گذشته تا کنون ۵ هزار و ۲۰۰ نفر از خدمات  جمعیت هلال احمر استان  بهره مند شده اند، افزود: بیش از ۲ هزار و ۴۰۰ بسته آموزشی برای دانش آموزان و در ماه  مبارک رمضان سال گذشته نیز بیش از  ۷ هزار بسته معیشتی بین  نیازمندان توزیع شد. 

 وی تصریح کرد : نذر سلامت و تجهیزات پزشکی،‌ آموزش ۸ هزار دانش آموز در مجتمع های آموزشی گیلان،‌ عیادت از بیماران و ... از دیگر فعالیت های این جمعیت طی یک سال گذشته است.‌

سلیمی افزود : ۲۶۰ پروژه محرومیت زدایی طی یک سال اخیر  توسط جمعیت هلال احمر گیلان در استان به بهره برداری رسیده است.‌


هادی حق شناس ، استاندار گیلان در این آیین گفت : فعالیت های داوطلبانه جمعیت هلال احمر ارزشمند بوده و اثر بخشی مثبتی در جامعه دارد.‌


استاندار گیلان به لباس این جمعیت اشاره و خاطر نشان کرد:  لباس این جمعیت آرامش بخش است و هنگام مسافرت هموطنان در جاده ها ، با مشاهده نیروهای هلال احمر با پوشش لباس های ویژه این جمعیت یک اعتماد در آن مسیر سفر برای مسافرین ایجاد می شود.‌

وی به گردشگر پذیر بودن استان اشاره و اذعان داشت : جمعیت هلال احمر گیلان در فصول گردشگر پذیر استان بسیار فعال بوده جای تقدیر و تشکر دارد.

در پایان این آیین از فعالان جمعیت هلال احمر گیلان تجلیل شد.

 

