باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری- رویکرد کلیدی توسعه زنجیره یکپارچه حمل‌ونقل و لجستیک تأکید بر بهره‌وری، هوشمندسازی و ارتقای نقش بخش خصوصی است. این محورها بر اساس نیازهای راهبردی کشور، سیاست‌های کلان توسعه زیرساخت‌ها و ضرورت ارتقای جایگاه ایران در کریدورهای بین‌المللی ترانزیتی تعیین شده‌اند.

حوزه حمل‌ونقل جاده‌ای، ریلی و دریایی به‌عنوان ستون‌های اصلی جابه‌جایی کالا و مسافر و موتور محرک ترانزیت منطقه‌ای کشور در مرکز توجه قرار دارند. بخش قابل توجهی از برنامه‌ها، پنل‌ها و مشارکت شرکت‌ها نیز حول همین محورها تعریف شده و سایر بخش‌ها در قالب رویکردهای مکمل با این سه حوزه ارتباط خواهند داشت.

رضائیان دبیر نمایشگاه بین‌المللی حمل‌ونقل و لجستیک اظهار داشت: تمرکز این نمایشگاه بر حل چالش‌هایی همچون نوسازی ناوگان فرسوده، کمبود زیرساخت‌های لجستیکی، ضعف سرمایه‌گذاری، موانع قانونی و ضرورت هوشمندسازی فرآیندهاست. با هم‌افزایی میان بخش دولتی و خصوصی، تلاش می‌شود راهکارهای عملیاتی و قابل اجرا ارائه شود.

وی گفت: در این دوره، پاویون اختصاصی شرکت‌های دانش‌بنیان و فناوری‌های نوین با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی ایجاد شده است. در این بخش، علاوه بر حضور فعال شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور، از بیش از ۳۰ طرح و محصول نوآورانه در حوزه‌های حمل‌ونقل هوشمند، لجستیک دیجیتال، سامانه‌های مبتنی بر هوش مصنوعی، مدیریت ناوگان و بهینه‌سازی زنجیره تأمین رونمایی خواهد شد.

گفتنی است برای نخستین‌بار، دستیار هوش مصنوعی ویژه صنعت حمل‌ونقل و لجستیک در این نمایشگاه رونمایی می‌شود.