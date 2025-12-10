شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با هدف متنوع‌سازی سبد سوخت و توسعه سوخت‌های پاک، فراخوان عمومی تبدیل کارگاهی خودروهای بنزینی به دوگانه‌سوز بنزین/گازمایع و تبدیل رایگان خودروهای سواری عمومی و شخصی به سی‌ان‌جی را اعلام کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛اطلاعیه شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی :«شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با توجه به لزوم متنوع‌سازی سبد سوخت و توسعه سوخت‌های پاک، نکات مشروح را در زمینه تبدیل کارگاهی خودروهای بنزینی به دوگانه‌سوز بنزین/گازمایع و تبدیل رایگان خودروهای سواری عمومی و شخصی با سی‌ان‌جی به استحضار عموم مردم می‌رساند:

۱- ال‌پی‌جی: با توجه به تکلیف قانون‌گذار مبنی بر استفاده از این سوخت پاک و همچنین ظرفیت مازاد تولید گازمایع بر تقاضای آن در کشور، فراخوان عمومی تبدیل کارگاهی خودروهای بنزینی به دوگانه‌سوز بنزین/گازمایع برای تمام انواع خودروهای عمومی و شخصی غیر سی‌ان‌جی سوز انجام می‌شود. متقاضیان می‌توانند از ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه ۱۴۰۴/۹/۲۳ با مراجعه به تارنمای GCR.NIOPDC.IR نسبت به انتخاب مراکز مجاز تبدیل کارگاهی و سپس دوگانه‌سوز کردن خودرو به‌صورت استاندارد و ایمن با دریافت گواهی سلامت اقدام کنند.

این تبدیل، فرصت مناسبی برای افرادی است که به دلیل کار یا مسافرت‌های بین شهری، از مصرف بالای بنزین برخوردارند. قیمت هر لیتر گاز مایع برای مصرف‌کننده نهایی ۱۵۰۰ تومان خواهد بود. شایان ذکر است خودروهای سی‌ان‌جی سوز (که در سامانه‌های شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران و پلیس راهور فراجا به‌عنوان خودروی سی‌ان‌جی سوز ثبت هستند) نمی‌توانند نسبت به تبدیل با گازمایع اقدام کنند.

همچنین فراخوان سرمایه‌گذاری در توسعه جایگاه‌های جدید ال‌پی‌جی در شعاع ۱۰۰ کیلومتری پالایشگاه‌های موجود کشور صادر شده و متقاضیان می‌توانند از طریق درگاه ملی مجوزها اقدام به طی مراحل قانونی برای احداث جایگاه کنند. اطلاعات تکمیلی در این زمینه متعاقبا اعلام می‌شود.

 

۲- سی‌ان‌جی برای خودروهای شخصی: مطابق با فراخوان عمومی منتشر شده، تمامی مالکان خودروهای شخصی مدل ۹۴ به بالاتر می‌توانند با مراجعه به سایت GCR.NIOPDC.IR درخواست خود را مبنی بر تبدیل رایگان خودروی خود به دوگانه‌سوز را ثبت کنند.

۳- سی‌ان‌جی برای خودروهای عمومی: تمامی متقاضیان خودروهای عمومی (وانت، تاکسی و تاکسی‌های اینترنتی) که از طریق وزارت کشور به این شرکت معرفی شدند، می‌توانند به تارنمای ذکر شده مراجعه کنند. همچنین این شرکت آمادگی دارد تا با همکاری سکوهای اینترنتی، نسبت به دوگانه‌سوز کردن ناوگان فعال در این سکوها با اولویت ویژه اقدام کند.»

برچسب ها: گازسوز ، خودرو
خبرهای مرتبط
اجرای مالیات بر سوداگری زمينه ساز تقویت تولید در کشور
صرفه اقتصادی قیمت سی ان جی نسبت به بنزین اعلام شد
کنترل جریان نقدینگی کشور از طریق اجرای طرح مالیات بر سوداگری
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
هشدار هواشناسی برای تشدید بارش‌ها تا پایان هفته
قیمت خودرو در بازار آزاد چهارشنبه ۱۹ آذرماه
عاملان بازار موجود نهاده‌های دامی باید مواخذه شوند
مابه التفاوت قیمت برنج به دهک‌های مختلف پرداخت می‌شود/ قیمت شیرخام به زودی اصلاح می‌شود
پرواز پهپاد‌ها برای بارورسازی ابر‌ها در کشور
دولت، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد؛ مقصران وضعیت فعلی بازار ارز؟
علت نوسانات بازار مرغ چیست؟ / مرغ‌ها گرسنه‌اند
سامانه ملی ایوان آغاز به کار کرد+فیلم
آماده باش سازمان راهداری در ۲۲ استان کشور/ هیچ محوری مسدود نیست
حراج سکه چهارشنبه‌ها برگزار می‌شود
آخرین اخبار
فراخوان عمومی تبدیل خودرو‌های بنزینی به دوگانه‌سوز
فراخوان عمومی تبدیل خودرو‌های بنزینی به دوگانه‌سوز
صرفه اقتصادی قیمت سی ان جی نسبت به بنزین اعلام شد
ارتقای جایگاه ایران در کریدور‌های بین‌المللی ترانزیتی
کنترل جریان نقدینگی کشور از طریق اجرای طرح مالیات بر سوداگری
هشدار هواشناسی برای تشدید بارش‌ها تا پایان هفته
تامین ارز واردات از ۴۰.۸ میلیارد دلار گذشت
قیمت خودرو در بازار آزاد چهارشنبه ۱۹ آذرماه
تأکید دوباره سازمان مالیاتی بر اخذ مالیات از بنگاه‌داری بانک‌ها
رفیع زاده: محدودیت آزمون جذب ۵۰۰ مدیر جوان برداشته شد
سقاب اصفهانی: اساسنامه سازمان مدیریت راهبردی انرژی در دولت تصویب شد
سامانه ثبت اطلاعات واحد تولیدی صنفی طراحی شد
پرداخت ۶۰۰ میلیون تومان به پروژه‌های تحت پوشش نهاد‌های حمایتی در شهر‌های جدید
مابه التفاوت قیمت برنج به دهک‌های مختلف پرداخت می‌شود/ قیمت شیرخام به زودی اصلاح می‌شود
حراج سکه چهارشنبه‌ها برگزار می‌شود
سرمایه گذاری ۳۰۰ میلیارد تومانی برای تکمیل هتل‌های نیمه تمام مشهد
تمرکز بر «گردشگری زیارت» با هدف کاهش هزینه و افزایش کیفیت خدمات+فیلم
خرید ۸۱۸ میلیون سهم سهام‌داران خُرد بانک آینده از سوی صندوق ضمانت سپرده‌ها
افزایش بیش از ۵۴ هزار واحدی شاخص کل بورس/ عبور شاخص کل هم‌وزن از مرز یک میلیون واحد
سامانه ملی ایوان آغاز به کار کرد+فیلم
بهره‌برداری از ۸.۵ کیلومتر آزادراه تهران - شمال تا سه سال آینده
نهایی‌سازی ساختار صندوق سرمایه‌گذاری در ابزار تأمین مالی خصوصی
توافق ایران و بلاروس در تولید مشترک ماشین‌آلات کشاورزی و کود پتاسه
اجرای مالیات بر سوداگری زمينه ساز تقویت تولید در کشور
پرواز پهپاد‌ها برای بارورسازی ابر‌ها در کشور
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۹ آذرماه ۱۴۰۴
۲۵ آذر، پیش‌فروش سکه‌های ۱۳۸۶ برگزار می‌شود
استفاده از ظرفیت زمین‌های تحت تملک شرکت آب نیرو برای پروژه‌های خورشیدی+ فیلم
میزان مصرف روزانه مازوت نیروگاه‌ها اعلام شد
آماده باش سازمان راهداری در ۲۲ استان کشور/ هیچ محوری مسدود نیست