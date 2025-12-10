باشگاه خبرنگاران جوان؛اطلاعیه شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی :«شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران با توجه به لزوم متنوعسازی سبد سوخت و توسعه سوختهای پاک، نکات مشروح را در زمینه تبدیل کارگاهی خودروهای بنزینی به دوگانهسوز بنزین/گازمایع و تبدیل رایگان خودروهای سواری عمومی و شخصی با سیانجی به استحضار عموم مردم میرساند:
۱- الپیجی: با توجه به تکلیف قانونگذار مبنی بر استفاده از این سوخت پاک و همچنین ظرفیت مازاد تولید گازمایع بر تقاضای آن در کشور، فراخوان عمومی تبدیل کارگاهی خودروهای بنزینی به دوگانهسوز بنزین/گازمایع برای تمام انواع خودروهای عمومی و شخصی غیر سیانجی سوز انجام میشود. متقاضیان میتوانند از ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه ۱۴۰۴/۹/۲۳ با مراجعه به تارنمای GCR.NIOPDC.IR نسبت به انتخاب مراکز مجاز تبدیل کارگاهی و سپس دوگانهسوز کردن خودرو بهصورت استاندارد و ایمن با دریافت گواهی سلامت اقدام کنند.
این تبدیل، فرصت مناسبی برای افرادی است که به دلیل کار یا مسافرتهای بین شهری، از مصرف بالای بنزین برخوردارند. قیمت هر لیتر گاز مایع برای مصرفکننده نهایی ۱۵۰۰ تومان خواهد بود. شایان ذکر است خودروهای سیانجی سوز (که در سامانههای شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران و پلیس راهور فراجا بهعنوان خودروی سیانجی سوز ثبت هستند) نمیتوانند نسبت به تبدیل با گازمایع اقدام کنند.
همچنین فراخوان سرمایهگذاری در توسعه جایگاههای جدید الپیجی در شعاع ۱۰۰ کیلومتری پالایشگاههای موجود کشور صادر شده و متقاضیان میتوانند از طریق درگاه ملی مجوزها اقدام به طی مراحل قانونی برای احداث جایگاه کنند. اطلاعات تکمیلی در این زمینه متعاقبا اعلام میشود.
۲- سیانجی برای خودروهای شخصی: مطابق با فراخوان عمومی منتشر شده، تمامی مالکان خودروهای شخصی مدل ۹۴ به بالاتر میتوانند با مراجعه به سایت GCR.NIOPDC.IR درخواست خود را مبنی بر تبدیل رایگان خودروی خود به دوگانهسوز را ثبت کنند.
۳- سیانجی برای خودروهای عمومی: تمامی متقاضیان خودروهای عمومی (وانت، تاکسی و تاکسیهای اینترنتی) که از طریق وزارت کشور به این شرکت معرفی شدند، میتوانند به تارنمای ذکر شده مراجعه کنند. همچنین این شرکت آمادگی دارد تا با همکاری سکوهای اینترنتی، نسبت به دوگانهسوز کردن ناوگان فعال در این سکوها با اولویت ویژه اقدام کند.»