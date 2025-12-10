اعضای کادرفنی تیم‌های ملی ووشو در بخش ساندا و تالو مردان و زنان تا بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ آیچی-ناگویا مشخص و معرفی شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - با توجه به اتمام قرارداد سرمربیان تیم‌های ملی ووشو بزرگسالان، فدراسیون ووشو اسامی کادر فنی جدید تیم‌های ملی ووشو در ۲ بخش ساندا و تالو در رده سنی بزرگسالان را تا پایان بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ آیچی-ناگویا به شرح زیر اعلام کرد.

بر این اساس، رامین موحدنیا به عنوان سرمربی ساندا مردان ابقا شد. هم‌چنین مریم هاشمی به عنوان سرمربی ساندا زنان انتخاب شد و حکم گرفت.
در بخش تالو نیز، فدراسیون ووشو ضمن تمدید قرارداد فرشاد عربی و محبوبه کریمی سرمربیان تیم‌های ملی تالو مردان و زنان کشورمان، با این ۲ سرمربی به همکاری ادامه خواهد داد.

تیم‌های ملی تالو و ساندا ووشو کشورمان خود را برای بازی‌های آسیایی ناگویا آماده می‌کنند. فدراسیون همچنین از تلاش‌های الهه منصوریان سرمربی سابق تیم ملی ساندا زنان قدردانی کرده و برای او آرزوی موفقیت دارد.

