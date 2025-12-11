آغاز به کار رویداد توان در چپهارمحال و بختیاری

باشگاه خبرنگاران جوان؛ عرفانه نعمتیان - محمد کریمی معاون اجتماعی ستاد اجرایی فرمان امام خمینی (ره) استان چهارمحال و بختیاری، با اعلام آغاز فرآیند ثبت‌نام رویداد هم‌افزایی «توان» ویژه فعالین مردمی استان، اظهار کرد: این رویداد با هدف ارتقای توانمندی، سازمان‌دهی و حمایت هدفمند از ظرفیت‌های اجتماعی برگزار می‌شود تا گروه‌ها و تشکل‌های مردمی بتوانند اثرگذاری بیشتری در حوزه‌های مختلف داشته باشند.

وی با اشاره به گستره موضوعات این رویداد، افزود: گروه‌های مردمی، هیئت‌ها، تشکل‌ها و مجموعه‌های فعال می‌توانند ایده‌ها و طرح‌های خود را در حوزه‌های عدالت آموزشی، اقتصاد مردمی، جمعیت و خانواده، بانوان، کشاورزی و توسعه روستایی، سلامت اجتماعی و آسیب‌ها، نوآوری و خلاقیت، بهداشت و درمان، تبیین و معنویت‌افزایی، تربیت، فوریت‌های امدادی و امور مساجد به دبیرخانه رویداد ارسال کنند.

معاون اجتماعی ستاد اجرایی فرمان امام تأکید کرد: هدف اصلی رویداد «توان» آن است که شبکه‌ای اثرگذار از گروه‌های مردمی شکل گیرد تا با هم‌افزایی، آگاهی و آموزش تخصصی، حل مسائل محلی و ملی شتاب بیشتری بگیرد.

وی گفت: مهلت ارسال طرح‌ها و ایده‌ها تا ۲۳ آذر ۱۴۰۴ تعیین شده و رویداد اصلی در تاریخ ۲۷ آذر ۱۴۰۴ برگزار خواهد شد.