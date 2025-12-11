وانگ یی، وزیر امور خارجه چین، سفری چند روزه به امارات متحده عربی، عربستان سعودی و اردن را آغاز کرد

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - پکن روز پنجشنبه اعلام کرد که وانگ یی، وزیر امور خارجه چین، روز جمعه سفر خود به خاورمیانه را برای مذاکرات دوجانبه در امارات متحده عربی، عربستان سعودی و اردن آغاز خواهد کرد.

وزارت امور خارجه چین در بیانیه‌ای اعلام کرد که وانگ از ۱۲ تا ۱۶ دسامبر برای مذاکره با وزرای امور خارجه «به منظور تبادل نظر در مورد روابط دوجانبه، وضعیت خاورمیانه و مسائل مهم مورد توجه مشترک» به این کشور‌ها سفر خواهد کرد.

پکن در سال‌های اخیر روابط تجاری و دیپلماتیک خود را با خاورمیانه تقویت کرده و با نفوذ دیرینه ایالات متحده در منطقه مقابله کرده است.

گوئو جیاکون، سخنگوی وزارت امور خارجه، گفت: «چین انتظار دارد که از طریق این سفر، بتواند اعتماد متقابل سیاسی با این سه کشور را تحکیم کند.»

پکن تلاش کرده است تا خود را به عنوان یک میانجی در خاورمیانه معرفی کند، آشتی بین عربستان سعودی و ایران در سال ۲۰۲۳ را تسهیل کند و خود را به عنوان یک بازیگر بی‌طرف‌تر در درگیری اسرائیل و فلسطین نسبت به رقیب خود، ایالات متحده، به تصویر بکشد. چین همچنین به عنوان بخشی از طرح کمربند و جاده خود، یک پروژه زیرساختی جهانی گسترده که طی دهه گذشته تحت ریاست جمهوری شی جین پینگ توسعه یافته است، بر خاورمیانه تمرکز دارد.

