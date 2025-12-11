باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - روزنامه الاخبار در تحلیلی جدید نوشت که پس از پایان جنگ ۱۲ روزه ایران و رژیم تروریستی اسرائیل در خرداد ماه گذشته، ابعاد جدیدی از پدیده جاسوسی، مزدوری و نفوذ سایبری در هر دو جهت پیوسته آشکار می‌شود.

اسرائیلی‌ها می‌گویند این پدیده، از سوی تهران، در ماه‌های اخیر توسعه و گسترش یافته است. آنها از جاسوسی سازماندهی‌شده و پیشرفته سخن می‌گویند که بر اساس رویکردی عمیق‌تر، تاثیرگذارتر و پنهان‌تر، متکی بر مهندسی اجتماعی، فناوری و اطلاعات دقیق است.

تحول استراتژیک ایران در هدف‌گیری‌های خود

روزنامه صهیونیستی «یدیعوت آحارونوت» چند روز پیش گزارشی منتشر کرد که احتمالا از سوی دستگاه‌های امنیتی رژیم تروریستی اسرائیل هدایت شده و می‌توان آن را یک «هشدار آگاهی‌بخش» در مورد یک پدیده خطرناک توصیف کرد که نشان‌دهنده یک تحول استراتژیک است.

این روزنامه نوشت: ایران دیگر بر حملات گسترده و تصادفی تکیه نمی‌کند، بلکه به سمت جنگ شخصی، دقیق و با برنامه‌ریزی دقیق علیه مقامات ارشد اسرائیلی، زیردستان آنها یا حتی محیط شخصی اطرافشان شامل دوستان و بستگان، روی آورده است.

یدیعوت آحارنوت در ادامه فاش کرد: استراتژی جدید ایران ایجاد اعتماد پیش از جذب است. تهران استراتژی خود را کاملا تغییر داده و با ایجاد پل‌های اعتماد با «شخصیت‌ها/اهداف» پیش از اغوا و جذب آنها شروع می‌کند.

این روزنامه صهیونیستی اعلام کرد: حمله‌کنندگان وانمود می‌کنند که نمایندگان موسسات قانونی هستند و از طریق شبکه‌های اجتماعی با مقامات یا اطرافیان آنها گفت‌و‌گو را آغاز می‌کنند. پس از تثبیت اعتماد، تلاش‌های مستقیم با خود اشخاص یا افراد نزدیک به آنها شروع می‌شود. همزمان، کنترل بی‌صدا و طولانی‌مدت بر دستگاه‌های هوشمند آنها اعمال می‌شود بدون اینکه «قربانی» چیزی حس کند.

جذب اسرائیلی‌ها و انگیزه مالی

در این رویکرد، ایران اقدام به جذب اسرائیلی‌هایی می‌کند که دنبال بدست آوردن ثروت هستند و ماموریت آنها تصویربرداری از تاسیسات حیاتی رژیم تروریستی اسرائیل مانند بنادر، پایگاه‌های نظامی و مراکز دولتی، نظارت بر مکان‌های استراتژیک و جمع‌آوری اطلاعات درباره شخصیت‌های سطح بالا.

یدیعوت آحارنوت تاکید کرد که معمولا به منظور تضمین محرمانگی، پول به افراد جذب شده با ارز‌های دیجیتال پرداخت می‌شود و هدف نهایی آن به دست آوردن داده‌های دقیق در مورد پایگاه‌های ارتش اسرائیل، سیستم‌های دفاع هوایی، تاسیسات انرژی و نهاد‌های امنیتی است.

این روزنامه صهیونیستی فاش کرد که ایران تنها به جاسوسی سنتی اکتفا نمی‌کند، بلکه تلاش می‌کند تا عوامل خود را در مکان‌های حساس در موسسات اسرائیلی نفوذ دهد؛ یکی از بارزترین مثال‌ها در این زمینه، پرونده وزیر انرژی سابق اسرائیل، گونن سِگِو است که سال‌ها اطلاعات حساسی را به تهران تحویل داده بود.

تاکتیک‌های هدف‌گیری دقیق

به گفته شیمی کوهن، پژوهشگر سایبری و نیر بار یوسف، رئیس واحد سایبر در سیستم دیجیتال رژیم تروریستی اسرائیل کمپین جذب و نفوذ ایران با این ویژگی‌ها متمایز می‌شود: هدف‌گیری دقیق اهداف با ارزش بالا. ایجاد رابطه شخصی بلندمدت از طریق رسانه‌های اجتماعی مانند واتس‌اپ و تلگرام. استفاده از هویت‌های جعلی با جعل هویت طرف‌های رسمی، یا از طریق دعوت به کنفرانس‌ها یا جلسات رسمی.

ترس اسرائیلی‌ها و درخواست مجازات اعدام

در همین راستا الاخبار گزارش داد که با وجود همه گزارش‌هایی که نشان می‌دهد عملیات‌های ایرانی بسیاری بالفعل انجام شده است تاکنون هیچ گزارش رسمی اسرائیلی وجود ندارد که حضور عوامل ایرانی-اسرائیلی را در سطح و روش‌های ذکر شده تایید کند.

این شکاف بین تشخیص «دقیق» در رسانه‌ها و عدم ارائه اطلاعات رسمی، این سوال را مطرح می‌کند که آیا پنهان‌کاری عمدی اطلاعات به دلایل امنیتی یا سیاسی، و جلوگیری از آسیب رساندن به آگاهی عمومی اسرائیلی‌ها در کار است؟

یدیعوت آحارونوت در ادامه تاکید کرد که پرونده‌های امنیتی اخیر، از جمله مواردی که اسرائیلی‌ها حتی در زمان جنگ با ایران ارتباط برقرار کرده‌اند، نشان‌دهنده پدیده‌ای است که نیاز به اقدام فوری دارد. منابع امنیتی پلیس اسرائیل تایید می‌کنند که تحقیقات در مورد موارد جاسوسی اسرائیلی‌ها به نفع ایران، حتی در طول جنگ، افزایش یافته است.

این روزنامه افزود: انگیزه اصلی در اکثر موارد پول است، که به وخامت اوضاع اقتصادی اسرائیل نیز اشاره دارد.

از سویی دیگر روزنامه صهیونیستی «معاریو» خواستار وضع مجازات‌های سخت برای فرستادن پیام روشن شده است: هرگونه همکاری با «دشمن» در زمان جنگ یا صلح، یک جنایت امنیتی غیرقابل اغماض است.

منابع صهیونیستی نیز به مقامات این رژیم تروریستی هشدار می‌دهند که اگر این الگو با مجازات‌های سخت، از جمله حبس ابد یا مجازات اعدام در موارد افشای اطلاعات در زمان جنگ، مقابله نشود، ممکن است تشدید یابد.

دو مسیر عملیاتی ایران: اطلاعاتی و روانی-اجتماعی

الاخبار در ادامه گزارش داد طبق تحقیقات امنیتی رژیم تروریستی اسرائیل، ایران از دو مسیر کار می‌کند: مسیر اطلاعاتی که متکی بر عکس‌برداری از تاسیسات یا ردیابی شخصیت‌هاست و مسیر روانی-اجتماعی (جنگ نرم) که متکی بر انتشار شعار‌ها یا پیام‌هایی با هدف تفرقه‌افکنی در جامعه اسرائیلی و تخریب اعتماد داخلی است.

براساس ادعاهای رسانه‌های صهیونیستی ایجاد گروه‌های تلگرامی برای تحریک به تظاهرات علیه بنیامین نتانیاهو یا تشدید شکاف داخلی از نمونه‌های اقدامات ایران است.

این رسانه‌های صهیونیستی مدعی شدند که ایرانی‌ها از آگهی‌های جعلی که شبیه به آگهی‌های صادر شده از طرف نهاد‌های اسرائیلی (مانند استخدام عامل برای اسرائیل) هستند تا عملیات جذب واقعی را پنهان کنند.

آمار و دامنه پدیده

الاخبار گزارش داد که از زمان جنگ اخیر، ۳۴ اسرائیلی به همکاری با تهران متهم شده‌اند. جاسوسی به نفع ایران دیگر یک استثنا نیست، بلکه به یک پدیده سازمان‌یافته و رو به رشد تبدیل شده است.

این روزنامه افزود: افراد جذب شده شامل جوانان و سالمندان، عرب‌ها و یهودیان، مهاجران جدید یا ساکنان دائم یهودی و حتی افرادی در دستگاه‌های امنیتی و پلیس اسرائیل هستند.

منبع: الاخبار